Miiickey Madu
Does your heart still sing?
13 – 18 giugno 2026
Rossocinabro Via Raffaele Cadorna 28 - 00187 Roma
Ricevimento sabato 13 giugno ore 18:00 – 20:00
A cura di Cristina Madini
La mostra personale "Does your heart still sing?" di MIIICKEY MADU invita il pubblico a un'esplorazione intima dell'immobilità emotiva e dei ritmi silenziosi che definiscono la nostra quotidianità. Attraverso una ricerca pittorica che trasforma il banale in sacro, l'artista indaga quei momenti che spesso sfuggono al nostro sguardo — il riposo, la preparazione, la convivialità — rivelandoli come spazi densi di sentimenti che aleggiano appena sotto la superficie.
Il corpus di opere esposte abita la sottile tensione tra solitudine e connessione. Le figure ritratte da MIIICKEY spesso condividono lo stesso ambiente fisico, eppure rimangono immerse nei propri mondi interiori, come custodi di ricordi, desideri o di una gioia discreta e privata. Questa dinamica è visibile in opere come "Meet(ing) Life" e "Are we listening to each other?", in cui l'atto di incontrarsi e ascoltarsi diventa una riflessione sulla nostra capacità di relazionarci con gli altri senza perdere la nostra essenza profonda.
L'artista pone un'enfasi particolare sui rituali del vivere. Gesti semplici e quotidiani, come condividere un pasto nutriente o concedersi una breve pausa, vengono elevati a momenti di profondo peso emotivo e spirituale. In tele come "Omí Iye (Living Water): Flow & Resilience" e "Inner Rhythm", MIIICKEY esplora la resilienza umana e la coscienza, suggerendo che la vera libertà risieda nel sentire tutto profondamente, superando i limiti della mente per trovare un'incrollabile sicurezza interiore.
Il percorso espositivo tocca anche temi legati alla vulnerabilità e all'introspezione, con opere come "Ori" (Coscienza), "Ego" e "The First and Last Breathe", che invitano lo spettatore a confrontarsi con la propria fragilità. L'arte di MIIICKEY nasce da un'innocente curiosità che non teme di attraversare il dolore, il lutto e la confusione per approdare a una gioia autentica.
Al centro della mostra si trova una domanda aperta, tanto personale quanto universale: nel mezzo della routine, della distanza o del cambiamento, il tuo cuore canta ancora?
Vi invitiamo a scoprire questa "arte di vivere" e a lasciarvi trasportare dal ritmo interiore di queste opere dal 13 al 18 giugno 2026.
Miiickey Madu (nato Michael Ikenna Oluwaseun Okoromadu) è un artista visivo, grafico/illustratore e direttore creativo nigeriano, attualmente residente ad Accra, in Ghana. Fin da giovanissimo ha mostrato un grande interesse per il mondo dell'arte, sperimentando diverse tecniche, dal disegno e dalla pittura tradizionali all'arte digitale moderna.
Dal suo debutto ufficiale nel mondo commerciale/pubblicitario presso LTC- John Walter Thompson (Lagos, Nigeria) nel 2013, ha lavorato come designer, illustratore e direttore creativo per diversi marchi di spicco in Ghana, Nigeria, Australia, Stati Uniti e altri paesi.
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