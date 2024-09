Ministro Piantedosi abbraccia il Sindaco di Cutro: un gesto di umanità e vicinanza

CATANZARO SETT - Un momento di grande umanità e solidarietà ha caratterizzato il seminario sull'ordinamento delle autonomie locali tenutosi a Catanzaro.

Il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha rivolto un saluto speciale al sindaco di Cutro, Antonio Ceraso, colpito da un tragico lutto: la perdita della moglie in un incidente stradale avvenuto pochi giorni fa.

Durante il suo intervento, Piantedosi ha voluto esprimere pubblicamente la sua vicinanza a Ceraso, ricordando la drammatica esperienza condivisa a seguito del naufragio di Steccato di Cutro, avvenuto nel febbraio 2023, in cui persero la vita 94 persone, tra cui 35 bambini.

“Un saluto particolare” – ha dichiarato il ministro – “al sindaco di Cutro, sia per la vicinanza, cordialità, gentilezza e umanità che mi ha personalmente riservato in una circostanza molto drammatica, ma anche perché sta attraversando un momento in cui merita l’affetto e la considerazione di tutti noi”.

Il pubblico presente ha accolto le parole del ministro con un lungo e caloroso applauso.

Visibilmente commosso, il sindaco Ceraso si è alzato in piedi e, con una mano sul cuore, ha ringraziato l’assemblea.

Piantedosi, con un gesto di profonda empatia, ha lasciato il palco per avvicinarsi a Ceraso, abbracciandolo e accarezzandogli il volto, manifestando così la sua sincera solidarietà in un momento così difficile.

Il naufragio di Steccato di Cutro: una tragedia indelebile

Il legame tra il ministro Piantedosi e il sindaco Ceraso si è rafforzato durante le operazioni di soccorso e gestione della tragedia del naufragio di Steccato di Cutro.

L'evento, che ha scosso profondamente la comunità locale e l'intero Paese, è stato un momento di grande prova per tutti coloro che ne sono stati coinvolti.

Piantedosi ha più volte sottolineato il coraggio e la resilienza mostrati da Ceraso e dalla comunità di Cutro in quella tragica circostanza.

Il ministro ha riconosciuto il ruolo fondamentale del sindaco nel coordinare gli sforzi di soccorso e nel sostenere le famiglie delle vittime, mostrando un'umanità che ha lasciato un segno indelebile.

Un messaggio di speranza e unità

Questo incontro tra il ministro Piantedosi e il sindaco Ceraso, seppur segnato dal dolore, ha rappresentato un potente messaggio di speranza e unità.

La politica, spesso percepita come distante dai sentimenti umani, ha mostrato in questa occasione un volto diverso, fatto di comprensione e solidarietà.

In un contesto storico caratterizzato da divisioni e tensioni, gesti come quello di Piantedosi ci ricordano l'importanza della vicinanza umana e della condivisione del dolore, valori che devono essere alla base della nostra società.