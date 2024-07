Missione in Cina: Giorgia Meloni annuncia risultati concreti e accordi strategici (Video)

Missione in Cina: dichiarazioni e risultati della prima missione ufficiale

La recente missione ufficiale in Cina ha prodotto risultati concreti e significativi, secondo le dichiarazioni alla stampa della delegazione italiana. La visita ha visto interlocuzioni ai massimi livelli con il Primo Ministro cinese, il Presidente Xi Jinping, e il Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo, con l'obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale.

Interlocuzioni ad alto livello

Durante la missione, si sono svolti incontri cruciali con le massime autorità cinesi:

- Primo Ministro cinese

- Presidente Xi Jinping

- Presidente dell'Assemblea Nazionale del Popolo

La visita proseguirà con un incontro con il Presidente della Municipalità di Shanghai, dove risiede una delle comunità imprenditoriali italiane più significative.

Accordi e risultati concreti

Sono stati firmati un piano d'azione triennale e sei intese su tematiche di grande importanza per l'Italia:

- Cooperazione industriale

- Tutela delle indicazioni geografiche

- Sicurezza alimentare

- Questioni ambiental

- Istruzione

Questi accordi mirano a un riequilibrio della bilancia commerciale e a rimuovere gli ostacoli per l'accesso dei prodotti italiani al mercato cinese, garantendo parità di trattamento per le imprese italiane.

Forum Economico

Un business forum è stato inaugurato alla presenza di oltre 100 imprenditori italiani e cinesi, dimostrando la volontà condivisa di rafforzare i rapporti economici e commerciali tra i due paesi.

Temi internazionali

Gli incontri hanno trattato anche temi di rilevanza internazionale, tra cui:

- Guerra in Ucraina

- Tensioni geopolitiche

- Intelligenza artificiale

- Riforma del Consiglio di Sicurezza dell'ONU

- Questioni climatiche

La Cina è stata riconosciuta come un interlocutore indispensabile per affrontare queste sfide globali.

Investimenti e mobilità elettrica

Uno degli argomenti principali trattati riguarda la mobilità elettrica. Sono stati discussi accordi di cooperazione industriale che includono la mobilità elettrica, la cantieristica navale e la transizione energetica.

Impegno per il rispetto del diritto internazionale

La delegazione italiana ha sottolineato l'importanza del rispetto del diritto internazionale, ribadendo che l'aggressione russa all'Ucraina rappresenta un attacco frontale alla convivenza pacifica tra i popoli. Si è discusso anche del ruolo della Cina nella promozione di una pace giusta in Ucraina.

Preoccupazioni per il Medio Oriente

Durante gli incontri, è stata espressa preoccupazione per la situazione in Libano e il rischio di un'escalation regionale. La Cina è stata riconosciuta come un interlocutore importante per la normalizzazione dei rapporti tra paesi arabi e Israele.

Rapporti con la commissione Europea

La missione ha anche toccato temi relativi ai rapporti con la Commissione Europea, in particolare riguardo alla governance della RAI e al rispetto del diritto di informazione e di stampa in Italia.

La missione ha segnato l'inizio di una nuova fase nei rapporti tra Italia e Cina, con un focus su una cooperazione più intensa e concreta in diversi settori strategici. Il piano d'azione triennale e gli accordi firmati rappresentano un passo importante verso il rafforzamento delle relazioni bilaterali e la promozione degli interessi italiani nel mercato cinese.

Video integrale delle dichiarazione del Premier Giorgia Meloni