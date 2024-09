Mister Alvini e Mister Sottil: le dichiarazioni Prima del Match Cosenza-Sampdoria (Video)

Mister Alvini del Cosenza: "Due settimane di intenso lavoro e inserimenti positivi"

COSENZA - In vista della sfida contro la Sampdoria, Mister Alvini del Cosenza ha evidenziato come le ultime due settimane di lavoro siano state fondamentali per la squadra. "Abbiamo lavorato bene, sia a livello fisico che tattico", ha dichiarato, sottolineando l'importanza del tempo trascorso per integrare al meglio i nuovi acquisti, Ricci e Nasti. Il tecnico ha confermato che nonostante piccoli contrattempi fisici, la squadra è pronta ad affrontare l'impegno, con tutti i giocatori in buona condizione.

Interrogato sulla possibile formazione della Sampdoria, Alvini ha minimizzato l'importanza del modulo avversario, affermando: "Non importa se giocano a tre o a quattro in difesa; quello che conta è come ci prepariamo noi". L'allenatore del Cosenza ha ribadito che la squadra è focalizzata sui propri principi di gioco e sull'approccio propositivo che caratterizzerà la sfida.

Infine, parlando della forza della Sampdoria, Alvini ha riconosciuto il valore degli avversari, una squadra costruita per lottare ai vertici della Serie B. "Sappiamo che sarà una sfida difficile, ma siamo pronti a dare il massimo per cambiare la storia", ha concluso.

Mister Sottil della Sampdoria: "Costruire un'identità forte per risultati duraturi"

SAMPDORIA - Dall'altro lato, Mister Andrea Sottil ha sottolineato il lungo percorso che la Sampdoria dovrà seguire per raggiungere i suoi obiettivi stagionali. "Non dobbiamo cadere nell'ossessione del risultato immediato", ha spiegato, rimarcando l'importanza di creare una solida identità di squadra, basata su un calcio organizzato, cinico e pratico.

Sottil ha elogiato la risposta dei suoi giocatori al lavoro svolto finora, apprezzando l'impegno del gruppo nell'adattarsi ai suoi concetti di gioco. "Ho visto grande intensità e determinazione", ha detto, parlando del mix di giocatori esperti e giovani promesse che costituiscono la rosa blucerchiata.

Anche per Sottil, la fase difensiva sarà cruciale: "La difesa è un pilastro del mio calcio. Dobbiamo essere organizzati e compatti, ma anche capaci di interpretare le situazioni di gioco". L'allenatore ha chiarito che, nonostante l'importanza dell'organizzazione tattica, lascia spazio alla creatività e alla responsabilizzazione dei suoi giocatori, elementi che reputa fondamentali per ottenere prestazioni di alto livello.

Una sfida dal gusto particolare

La partita tra Cosenza e Sampdoria promette di essere una sfida avvincente, con entrambe le squadre desiderose di migliorare la loro posizione in classifica. Il Cosenza cercherà di sfruttare il fattore campo per sovvertire i pronostici, mentre la Sampdoria dovrà dimostrare di poter esprimere tutto il suo potenziale, nonostante alcune difficoltà nelle fasi finali delle partite recenti.

Con due allenatori ambiziosi e con chiari obiettivi, lo scontro si preannuncia affascinante non solo per i tifosi, ma anche per gli appassionati di calcio che potranno ammirare un match ricco di tattica, intensità e voglia di riscatto.

