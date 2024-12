Mister Caserta e i suoi Gladiatori: Il Catanzaro trionfa a Palermo con una prestazione di cuore e tattica (Video)

Palermo-Catanzaro 1-2: Mister Caserta analizza la vittoria nel dopogara

Il Catanzaro espugna il "Renzo Barbera" con un'importante vittoria per 2-1 contro il Palermo, in una partita combattuta che ha dimostrato la solidità tattica e la determinazione della squadra calabrese. Mister Fabio Caserta si è mostrato soddisfatto dell’approccio e della prestazione dei suoi ragazzi, evidenziando la difficoltà del contesto e il valore dell'avversario.

"Prestazione di carattere su un campo difficile"

Nel post-partita, Caserta ha elogiato l’interpretazione della gara da parte dei suoi giocatori: "Credo che oggi i ragazzi abbiano interpretato molto bene la gara. Non era facile su un campo così difficile contro una squadra costruita per vincere il campionato. Sono molto contento dell'approccio e della voglia di portare a casa i tre punti."

Un’analisi che sottolinea la capacità del Catanzaro di mantenere alto il livello delle prestazioni, anche nei momenti più complessi del campionato di Serie B: "Abbiamo avuto momenti in cui non arrivava la vittoria, ma le prestazioni sono sempre state ottime. Questo è il percorso giusto da seguire, senza mai mollare."

La chiave tattica della vittoria

Alla domanda di un giornalista riguardo il sistema di gioco adottato dal Palermo – una sorta di 4-4-2 con due punte pesanti – il tecnico giallorosso ha spiegato come la preparazione tattica abbia permesso di neutralizzare le mosse degli avversari: "Abbiamo analizzato le varie opzioni che il Palermo poteva adottare, inclusa una possibile difesa a tre con un 3-5-2. Alla fine, però, la differenza la fanno gli interpreti e le loro caratteristiche. Siamo stati molto bravi con i tre centrocampisti a creare superiorità numerica e alzare i quinti, cercando di non dare punti di riferimento."

Caserta ha evidenziato anche il contributo fondamentale di Pietro Iemmello, autore di un’ottima partita tattica: "Iemmello è stato prezioso nel cercare di abbassarsi e non offrire punti di riferimento, creando difficoltà nella fase difensiva del Palermo."

Uno sguardo al futuro

Nonostante l’entusiasmo per la vittoria, Caserta tiene i piedi per terra, consapevole delle insidie di un campionato competitivo come la Serie B: "Dobbiamo essere felici del risultato e della prestazione, ma da domani penseremo subito alla prossima partita."

Il Catanzaro continua a sognare

Con questa vittoria, il Catanzaro consolida la propria posizione in classifica, dimostrando di poter competere anche contro squadre di alto livello. La determinazione e l'organizzazione tattica della squadra di Caserta rappresentano un segnale chiaro: i giallorossi sono pronti a recitare un ruolo da protagonisti in questa Serie B.

