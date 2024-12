Palermo-Catanzaro 1-2: Dionisi analizza la sconfitta nel post-partita (Video)

Il Palermo esce sconfitto dal confronto con il Catanzaro al "Renzo Barbera", un 1-2 che lascia amarezza e spunti di riflessione. Mister Alessio Dionisi, nel post-partita, ha offerto un'analisi lucida della prestazione della sua squadra, evidenziando le difficoltà incontrate e la necessità di un cambio di passo.

"Difficile da commentare, i numeri non tornano"

Dionisi ha esordito riconoscendo le difficoltà nel commentare la partita: "È difficile da commentare per quello che abbiamo fatto. Siamo passati in svantaggio subito e questo ha complicato tutto. Nonostante ciò, nel nostro miglior momento di pressione, dove il Catanzaro non riusciva più a uscire, abbiamo subito un gol su un cambio di campo. Troppo poco per prendere gol così."

Il tecnico ha anche sottolineato l’importanza del gol di Pompetti, una prodezza che ha fatto la differenza: "Pompetti ha fatto un gran gol, un tipo di gol che purtroppo in questo momento non riusciamo a realizzare noi."

Le carenze offensive

Uno dei punti chiave dell’analisi di Dionisi riguarda la mancanza di precisione negli ultimi metri, un problema che si riflette anche sui numeri in classifica: "È mancata un po’ di precisione negli ultimi 16 metri. Come volume di gioco abbiamo fatto tanto, ma i numeri non tornano: pochi gol fatti, pochi punti raccolti, e troppe sconfitte. Dobbiamo resettare e pensare alla prossima gara."

La sfida impossibile contro il Sassuolo

Guardando al futuro, Dionisi non nasconde le difficoltà del prossimo impegno contro il Sassuolo, una delle squadre più in forma del campionato: "Sarà una partita difficile, quasi una missione impossibile. Loro viaggiano al doppio del nostro ritmo: 40 punti contro i nostri 21. Hanno giocatori di Serie A e sono destinati a tornarci, ma non partiamo battuti. Dobbiamo ripartire con carattere, prendendo i lati positivi e lavorando sui negativi."

Un Palermo in cerca di riscatto

Nonostante la delusione, Dionisi crede che il Palermo possa rialzarsi e ritrovare la strada dei risultati positivi: "Se questa prestazione non è bastata contro il Catanzaro, non basterà col Sassuolo. Dobbiamo migliorare."

Palermo in difficoltà: i numeri

Con questa sconfitta, il Palermo conferma le proprie difficoltà in zona offensiva e difensiva. Troppi pochi gol segnati e una classifica che non rispecchia le ambizioni di inizio stagione, obbligano la squadra di Dionisi a un’inversione di tendenza rapida per evitare che il treno dei playoff sfugga definitivamente.

