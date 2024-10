Mister Longo alla vigilia di Crotone-Taranto chiede più coraggio: la squadra ancora in difficoltà (Video)

CROTONE - Alla vigilia dell'attesissimo match tra Crotone e Taranto, il tecnico del Crotone, Mister Longo, ha incontrato la stampa per rispondere alle domande sulla partita e sulle aspettative per il futuro della squadra. Durante la conferenza stampa, Longo ha sottolineato l'importanza di vedere in campo una squadra coraggiosa, capace di tradurre in pratica le lezioni apprese in allenamento.

La squadra coraggiosa di mister Longo

In risposta a una delle prime domande, Longo ha affermato: "Mi aspetto una squadra che abbia il coraggio di mettere in campo quello che facciamo durante la settimana, assumendosi la responsabilità di giocare con maggiore coraggio." Il tecnico ha ribadito la necessità di affrontare ogni partita con la mentalità giusta, evitando di considerarla come "l'ultima spiaggia", ma mantenendo la concentrazione e la determinazione per tutti i 90 minuti.

Il Taranto e le trappole del campionato

Nonostante il difficile momento che sta attraversando il Taranto, Longo ha spiegato che queste sfide possono spesso trasformarsi in "trappole" se non affrontate con la giusta concentrazione. "Il Taranto arriverà con le sue problematiche, ma dobbiamo concentrarci su noi stessi. Sono quelle partite dove, se non fai abbastanza, tutto sembra essere il minimo," ha spiegato, ribadendo l'importanza di una prestazione identitaria e incisiva.

Il momento difficile del Crotone

Interrogato sulla pressione che sta vivendo, Longo non ha nascosto la sua costante autoanalisi. "Un allenatore non può mai sentirsi tranquillo," ha dichiarato, rimarcando la necessità di rimanere sempre critici verso se stessi. Sul momento della squadra, Longo ha ammesso: "Se avessimo mantenuto i vantaggi acquisiti, avremmo 18 punti. Questo dimostra che la squadra ha il giusto approccio, ma manca qualcosa nella gestione delle difficoltà durante la partita."

Riflessioni sulla tragedia di Potenza

La conferenza è stata anche l'occasione per riflettere sulla recente tragedia che ha coinvolto tre tifosi foggiani a Potenza. "Quando succedono queste cose, ci si rende conto di cosa è veramente importante nella vita. Il calcio è un gioco, e dobbiamo ricordarlo," ha affermato Longo, invitando tutti a mantenere una prospettiva equilibrata su ciò che conta davvero.

Aspettative e piani tattici per il futuro

Mister Longo ha concluso parlando della necessità di adattarsi tatticamente alle diverse situazioni di gioco e di come la squadra si stia preparando per affrontare ogni partita con un piano di gioco flessibile. Ha evidenziato l'importanza di rendere i giocatori "pensanti", capaci di adattarsi in tempo reale ai cambiamenti durante la partita.

Il match di domani contro il Taranto sarà cruciale per il Crotone, che ha l'obiettivo di ritrovare la vittoria e risollevare il morale della squadra e dei tifosi.