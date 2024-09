Le dichiarazioni dei Mister Longo e Alvini dopo Bari-Cosenza: due visioni diverse (Video)

Nel post-partita di Bari-Cosenza, terminata con un pareggio per 1-1, i due allenatori hanno espresso opinioni contrastanti sulla prestazione delle loro squadre. Moreno Longo, tecnico del Bari, ha manifestato rammarico per un risultato che non ha reso giustizia all’impegno dei suoi giocatori, mentre Massimiliano Alvini, alla guida del Cosenza, si è detto soddisfatto per aver conquistato un punto prezioso in trasferta. Entrambi hanno analizzato con lucidità le scelte tattiche e gli episodi chiave che hanno influenzato la gara, fornendo spunti interessanti sulle strategie future delle rispettive squadre.

Le Dichiarazioni Post-Match di Moreno Longo

Nel post-partita di Bari-Cosenza, l'allenatore del Bari, Moreno Longo, ha condiviso le sue riflessioni sulla partita conclusasi con un pareggio. Longo ha espresso rammarico per un risultato che, a suo parere, non rende giustizia alla prestazione della squadra. Analizziamo nel dettaglio le sue dichiarazioni e i momenti chiave del match.

La partita:

Il match tra Bari e Cosenza si è concluso con un pareggio, ma il risultato finale non riflette pienamente quanto accaduto in campo. Il Bari ha iniziato con un buon approccio, dominando il primo quarto d'ora di gioco. Tuttavia, alcune imprecisioni tecniche nel finale del primo tempo e l'espulsione nel secondo tempo hanno complicato la situazione per la squadra pugliese.

Dichiarazioni di Moreno Longo:

"Sì, c'è rammarico perché penso che avremmo meritato di vincere," ha affermato Longo. "Mi dispiace che il pareggio sia arrivato a causa di un'ingenuità. L'ingenuità non sta tanto nel gesto in sé, quanto nel dare la possibilità al VAR di intervenire. Sappiamo che il difensore del Cosenza ha accentuato la caduta, ma non dovevamo concedere neanche quella mezza situazione."

Nonostante l'espulsione, Longo ha elogiato il carattere della squadra: "Una volta rimasti in 10, la squadra ha mostrato coraggio e qualità. Abbiamo cercato di chiudere la partita, e anche dopo aver subito il pareggio su rigore, non ci siamo accontentati e abbiamo continuato a cercare la vittoria."

Scelte tattiche:

Longo ha spiegato alcune delle sue scelte tattiche, tra cui l'ingresso in campo di Obaretin e Kisac: "Abbiamo alzato i centimetri in previsione di qualche palla alta nelle mischie. Abbiamo inserito forze fresche per cercare di sfruttare ogni occasione."

Il supporto del pubblico:

Un altro aspetto positivo sottolineato dall'allenatore è stato il supporto dei tifosi: "Ringrazio lo stadio, perché dal momento in cui siamo rimasti in 10, anche il pubblico si è acceso, supportandoci e spingendoci a dare il massimo."

Prospettive per il futuro:

Guardando avanti, Longo ha evidenziato l'importanza di mantenere alta la concentrazione: "Dobbiamo adattarci alle circostanze e saper leggere le situazioni. Lavoriamo per questo ogni settimana e la squadra sta rispondendo bene. Contro squadre forti come la Cremonese, sarà fondamentale mantenere questo atteggiamento."

Conclusione:

Il Bari ha mostrato segnali positivi nonostante le difficoltà, ma il pareggio lascia l'amaro in bocca. La squadra dovrà continuare a lavorare su alcuni aspetti per migliorare ulteriormente e affrontare al meglio le sfide future della Serie BKT.

COSENZA - Le dichiarazioni di Mister Alvini “soddisfatto del pareggio”

Bari-Cosenza Termina in parità la sfida tra Bari e Cosenza, con il punteggio di 1-1 al San Nicola. Una partita combattuta, caratterizzata dall'espulsione che ha condizionato la gara e dalle dichiarazioni post-partita del tecnico del Cosenza, Massimiliano Alvini, che ha analizzato con lucidità la prestazione della sua squadra.

Analisi della partita

Nonostante la superiorità numerica, il Cosenza non è riuscito a capitalizzare al meglio, ma il tecnico Alvini si ritiene soddisfatto del punto conquistato in trasferta. "Abbiamo fatto una buona prestazione contro una squadra forte", ha dichiarato Alvini, riconoscendo i meriti del Bari che ha saputo difendersi con ordine anche in inferiorità numerica.

Alvini ha elogiato l'atteggiamento della sua squadra, capace di restare concentrata e compatta per tutta la durata del match. "Possiamo migliorare alcune cose, ma è un buon punto. La squadra c'è sempre stata fino all'ultimo", ha affermato il tecnico.

Le scelte tattiche di Alvini

La partita è stata tatticamente equilibrata, con entrambe le squadre attente a non scoprirsi troppo. Alvini ha spiegato le sue scelte tattiche, tra cui l'utilizzo di Riccardi nel primo tempo e il successivo inserimento di Florenzi per aumentare la pressione offensiva. "La decisione di cambiare è stata legata a motivazioni fisiche e strategiche. Abbiamo cercato di adattarci alle caratteristiche del Bari", ha sottolineato il mister.

Un pareggio meritato

Il Cosenza ha saputo reagire allo svantaggio iniziale, pareggiando grazie a una buona organizzazione e determinazione. "Non abbiamo mai concesso spazio al Bari, è stata una partita sporca, ma era quello che volevamo. Sono soddisfatto dell'attenzione e della voglia dei ragazzi", ha concluso Alvini.

Prospettive future

Questo pareggio rappresenta un punto di partenza per il Cosenza, che nelle prossime gare dovrà lavorare su alcuni aspetti tecnici e tattici evidenziati dal mister. "Dobbiamo migliorare nel possesso palla e nella qualità del gesto tecnico, ma sono fiducioso per il futuro", ha dichiarato Alvini in chiusura.