Mistero in Calabria: giovane ritrovato deceduto in auto

Indagini in corso per chiarire le cause della morte, la comunità di Laino Borgo in attesa di risposte

SAN NICOLA ARCELLA (CS) - Un tragico ritrovamento ha turbato la tranquillità del piccolo comune costiero di San Nicola Arcella, nel cuore della Calabria. Un uomo, la cui età si aggira intorno ai trent'anni e originario del vicino comune di Laino Borgo, è stato trovato senza vita, a bordo di un'autovettura in località Arcomagno, non lontano dalle rive del Tirreno.

Il ritrovamento è avvenuto in un'area adiacente al mare, in uno spiazzo adibito a parcheggio per i visitatori di una struttura balneare, attualmente chiusa. La vettura dell'uomo giaceva inerte, un silenzioso testimone di una tragedia inattesa.

I segni ritrovati sul corpo del defunto suggeriscono che il decesso possa essere avvenuto diversi giorni fa. Le forze dell'ordine, immediatamente intervenute, si sono mosse con rapidità per chiarire le circostanze del decesso e per capire se dietro vi possa essere l'ombra di un'overdose.

Il Comando provinciale dei carabinieri di Cosenza è al lavoro per determinare con esattezza il tempo e le cause della morte. L'ipotesi di un'assunzione di sostanze stupefacenti come causa finale è al momento una delle piste più battute dagli inquirenti.

La vicenda ha assunto un risvolto ancora più commovente quando si è appreso che a scoprire il corpo senza vita è stato un giovane ragazzo. L'allarme è stato dato dopo che il ragazzo, intento a giocare con la famiglia durante il giorno di Pasquetta, si è avvicinato al veicolo per recuperare un pallone. L'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Scalea è stato necessario per infrangere il vetro di un finestrino, poiché l'auto era chiusa dall'interno.

La comunità di San Nicola Arcella, così come l'intero comprensorio del Pollino, è scossa da questo drammatico evento che interrompe la pace di questo angolo di Calabria.

Le indagini sono tuttora in corso e le autorità stanno facendo tutto il possibile per gettare luce su questa vicenda, che ha lasciato una comunità intera in cerca di risposte. (Ansa)

In aggiornamento