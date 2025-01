Mons. Antonio G. Caiazzo lascia Matera-Irsina e Tricarico: il toccante messaggio alle comunità diocesane (Video)

Un momento di commozione e riflessione ha attraversato le comunità di Matera-Irsina e Tricarico.

Monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo delle due diocesi, ha annunciato la sua nomina a Vescovo della diocesi di Cesena-Sarsina, segnando la fine di un cammino condiviso di quasi nove anni con il territorio lucano.

Durante una preghiera comunitaria, Mons. Caiazzo ha affidato il suo nuovo incarico al Signore, condividendo sentimenti di gratitudine, speranza e inevitabile commozione.

“Abbiamo appena concluso la nostra preghiera per Donino,” ha dichiarato il Vescovo.

“Dal punto di vista umano, questo momento porta un po’ di disorientamento. Ma lui stesso ci ha sempre insegnato a fare la volontà di Dio, aprendosi a quanto Egli chiedeva.”

Un cammino di fede e obbedienza

Nel suo messaggio, Mons. Caiazzo ha ricordato il significato profondo dell’obbedienza alla chiamata del Signore.

"Non ho esitato a rispondere: Eccomi, avvenga di me secondo la tua parola," ha affermato, citando il sì incondizionato di Maria.

Il trasferimento, annunciato poco dopo una telefonata del Nunzio Apostolico, è stato accolto con fede e coraggio, nonostante le difficoltà personali.

Il Vescovo ha condiviso il legame indissolubile con la comunità che ha servito:

"Ho dato tutto me stesso con gioia ed entusiasmo. Ho conosciuto e amato ogni persona incontrata: sacerdoti, religiosi, movimenti parrocchiali, bambini, giovani, anziani, detenuti e chiunque abbia incrociato il mio cammino."

Un'eredità spirituale e umana

Mons. Caiazzo ha sottolineato il valore delle esperienze vissute, invitando le comunità a custodire e moltiplicare i semi piantati durante il suo ministero.

"Questi anni non sono stati solo un servizio pastorale, ma un cammino di crescita per tutti noi," ha detto.

"I semi abbondanti non andranno persi; anzi, è il momento di farli fiorire."

L’umanità delle sue parole ha toccato profondamente i fedeli, che lo hanno accompagnato in un commiato carico di lacrime e applausi.

"Anche Gesù ha pianto," ha ricordato, "e la nostra umanità deve vivere questa separazione con la pienezza della grazia."

Il futuro a Cesena-Sarsina

Guardando avanti, Mons. Caiazzo ha espresso fiducia nel nuovo cammino che lo attende.

La diocesi di Cesena-Sarsina, una delle più antiche d’Italia, ha una ricca tradizione di fede e santi pastori.

"Ricevere questo incarico è un onore e una responsabilità che affronto con fiducia in Dio e con il prezioso sostegno delle vostre preghiere," ha detto.

Gratitudine e speranza

Concludendo il suo messaggio, il Vescovo ha ringraziato tutti coloro che hanno condiviso con lui questa parte del viaggio:

“Porterò sempre con me il ricordo di questa terra straordinaria, della sua gente e delle sue tradizioni.

Continuerò ad amarvi e a pregare per voi anche da lontano.”

Mons. Caiazzo rimarrà a Matera ancora per qualche mese per completare la transizione, ma la sua eredità spirituale resterà viva nelle comunità che ha guidato con dedizione.

Parole di fede e amore, che segnano la fine di un capitolo e l'inizio di una nuova missione.