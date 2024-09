Mons. Maniago nominato amministratore apostolico di Crotone-Santa Severina

S.E. Mons. Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace, è stato nominato dal Santo Padre Francesco Amministratore Apostolico dell'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina.

Ne ha dato notizia alla comunità diocesana, questa mattina, S.E. Mons. Angelo Raffaele Panzetta nella Chiesa dell’Immacolata di Crotone, ricordando che Mons. Maniago guiderà anche l'Arcidiocesi di Crotone-Santa Severina fino alla nomina del nuovo Arcivescovo.

Il passaggio si è reso necessario in seguito alla nomina, avvenuta lo scorso 28 agosto, di Mons. Panzetta ad Arcivescovo Coadiutore di Lecce.

All’Amministratore Apostolico sono concesse tutte le facoltà e i poteri del Vescovo diocesano e pertanto esercita pienamente l’ufficio di pastore per il bene di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura.

Nel rispetto del principio sede vacante nihil innovetur di cui al can. 428 CIC (4), esercita i poteri propri del Vescovo diocesano, inerenti le funzioni di insegnare, santificare e governare, salvo quanto escluso per la natura delle cose oppure per dal diritto stesso.

Il regime della diocesi è quello della sede vacante, pertanto cessano gli uffici del Vicario Generale e dei Vicari episcopali, nonché la funzione dei Consigli presbiterale e pastorale.

L’Amministratore Apostolico può però confermare, in forma delegata, il Vicario Generale e i Vicari episcopali, fino alla presa di possesso della diocesi da parte del nuovo Vescovo, ma non può prorogare i compiti dei Consigli, in quanto le loro funzioni sono svolte dal Collegio dei consultori.