Monza Catanzaro, Bianco non si fida e carica i suoi verso la Serie A

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Alla vigilia della finale playoff di ritorno il tecnico del Monza chiede alla squadra lo stesso atteggiamento dell’andata nonostante il 2-0 conquistato al Ceravolo

Il Monza si prepara alla notte più importante della stagione. La finale playoff di ritorno contro il Catanzaro può aprire ai brianzoli le porte della Serie A, ma Paolo Bianco non vuole cali di attenzione. Dopo il successo per 2-0 ottenuto allo stadio Ceravolo, il tecnico biancorosso ha ribadito un concetto chiaro: nessuna gestione passiva, nessun calcolo, nessuna speculazione sul vantaggio.

Monza Catanzaro, Bianco chiede una squadra coraggiosa

Alla vigilia di Monza Catanzaro, Bianco ha spiegato che l’approccio dovrà essere lo stesso mostrato nelle precedenti gare dei playoff. Il Monza dovrà provare a fare la partita, cercando la vittoria e rispettando il valore dell’avversario.

Il vantaggio dell’andata rappresenta certamente un margine importante, ma secondo l’allenatore non deve trasformarsi in un rischio mentale. Le partite dei playoff, infatti, hanno una natura diversa rispetto al campionato: si giocano sui dettagli, sull’intensità emotiva e sulla capacità di indirizzare la gara nei momenti decisivi.

Bianco ha ricordato anche il percorso recente della sua squadra, sottolineando come il Monza sia riuscito spesso a crescere nel finale. Un dato significativo riguarda i gol segnati nei playoff: nelle ultime tre partite, le reti biancorosse sono arrivate tutte nell’ultimo quarto d’ora. Un segnale che racconta una squadra viva, brillante e ancora in grado di alzare il ritmo nella fase conclusiva delle gare.

Ravanelli recuperato e gruppo a disposizione

Sul piano fisico arrivano indicazioni positive. Bianco ha confermato il recupero di Ravanelli, uscito con qualche problema nella gara precedente. Il difensore ha ripreso ad allenarsi ed è a disposizione per la partita.

L’allenatore ha poi evidenziato la buona condizione generale del gruppo. Il Monza, nonostante una stagione lunga e dispendiosa, sembra arrivare al momento decisivo con energie importanti, soprattutto dal punto di vista mentale e atletico.

Il ricordo del 29 maggio 2022 e il sogno Serie A

La data della partita richiama inevitabilmente un ricordo speciale per il popolo biancorosso. Il 29 maggio 2022 il Monza conquistò la storica promozione in Serie A nella finale playoff contro il Pisa. Bianco ha ammesso di ricordare bene quella gara, ma ha anche precisato che oggi il contesto è diverso.

La squadra, l’allenatore e il momento sono cambiati. Per questo il tecnico preferisce concentrarsi sull’obiettivo immediato: superare l’ultimo ostacolo e completare il percorso verso la massima serie.

Un Monza camaleontico e capace di reagire

Bianco ha definito il suo Monza con un aggettivo molto preciso: camaleontico. Una squadra capace di adattarsi, cambiare pelle, reagire alle difficoltà e trovare soluzioni diverse durante la stagione.

Tra le immagini più rappresentative del percorso, il tecnico ha citato i momenti complicati vissuti ad Avellino e Mantova. Due passaggi delicati, nei quali il gruppo ha saputo rialzarsi senza perdere identità. Proprio questa capacità di risposta è stata indicata come una delle qualità più importanti della squadra.

Il Monza, secondo Bianco, ha dimostrato di avere valori tecnici e umani elevati. Non ha mai inanellato due sconfitte consecutive e non è mai rimasto tre partite senza vittoria. Numeri che raccontano continuità, forza mentale e spirito di gruppo.

L’esperienza dei big e la spinta dello stadio pieno

Nella rosa brianzola ci sono calciatori con esperienza in Serie A, nelle nazionali, nei campionati vinti e nelle partite decisive. Bianco ha sottolineato come questa maturità sia stata fondamentale per affrontare i playoff con consapevolezza.

Il tecnico ha citato diversi giocatori abituati a vincere e a vivere momenti di pressione, sottolineando quanto il loro contributo sia stato utile anche per lui dal punto di vista professionale.

Grande attenzione anche al pubblico. L’U-Power Stadium si prepara a una cornice importante, con un clima da grande evento. Per Bianco, il pienone è il risultato del percorso costruito dalla squadra durante la stagione e della capacità dei playoff di riaccendere entusiasmo attorno al Monza.

Bianco guarda al futuro ma pensa solo alla finale

Sul proprio futuro, l’allenatore è stato diretto. Ha ricordato di avere ancora un anno di contratto e ha aggiunto, con una battuta significativa, di sperare che con la promozione gli anni diventino due. Nessuna distrazione, dunque, e nessuna apertura ad altri scenari: il presente si chiama Monza Catanzaro.

Bianco ha poi ringraziato la stampa locale per il rapporto costruito durante l’anno, definendolo motivo di orgoglio personale. Un passaggio che conferma il tono umano e diretto con cui l’allenatore ha accompagnato la stagione biancorossa.

La chiave mentale della finale playoff

Uno dei punti più interessanti della conferenza riguarda l’aspetto psicologico. Bianco ha spiegato che, in alcuni momenti della regular season, la squadra ha forse vissuto l’obiettivo in modo troppo ossessivo. Quando un traguardo viene percepito come obbligatorio, il rischio è quello di allontanarlo.

Per questo, nei playoff, il lavoro principale è stato mentale: aiutare i giocatori a vivere la promozione come conseguenza naturale del proprio valore, del lavoro svolto e della qualità del gruppo.

L’immagine usata dal tecnico è forte: come Michelangelo vedeva già il capolavoro dentro il blocco di marmo, il Monza deve soltanto togliere gli ostacoli che lo separano dalla Serie A.

Monza Catanzaro, una notte per completare il percorso

La finale di ritorno tra Monza e Catanzaro non sarà una semplice gestione del vantaggio. Bianco vuole una squadra ambiziosa, lucida e aggressiva, capace di giocare per vincere anche partendo dal 2-0 dell’andata.

Il Catanzaro arriverà con la voglia di riaprire la sfida, mentre il Monza avrà il compito di trasformare il vantaggio in promozione. Sarà una partita di nervi, qualità e maturità.

Per i brianzoli è l’ultimo passo. Per Bianco e per il suo gruppo, la Serie A è lì, vicina, ma ancora da conquistare sul campo.

Video integrale - Le parole di Mister Bianco prima di Monza - Catanzaro