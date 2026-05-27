Stadio Ceravolo Catanzaro, Scutieri Costruzioni realizzerà la nuova tribuna coperta

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L’impresa presenta il progetto come una scelta di responsabilità verso la città e un investimento simbolico per il futuro dell’impianto sportivo

La nuova tribuna coperta dello Stadio Nicola Ceravolo di Catanzaro entra in una fase particolarmente significativa. Scutieri Costruzioni S.r.l., azienda specializzata nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni, ha annunciato di aver accettato l’appalto per la realizzazione dell’opera, definendola non soltanto una commessa tecnica, ma un vero e proprio impegno verso la città.

Il progetto riguarda uno degli interventi più attesi dalla comunità sportiva catanzarese: la realizzazione di una tribuna coperta capace di migliorare la funzionalità dello stadio, l’accoglienza dei tifosi e l’immagine complessiva di un impianto che rappresenta da sempre un punto di riferimento per Catanzaro.

Una tribuna coperta per lo Stadio Nicola Ceravolo

Lo Stadio Nicola Ceravolo non è soltanto il luogo in cui si disputano le partite casalinghe del Catanzaro. Per molti cittadini è uno spazio identitario, legato alla storia sportiva, sociale e popolare della città. Ogni intervento strutturale sull’impianto assume quindi un valore che va oltre l’aspetto edilizio.

La realizzazione della tribuna coperta al Ceravolo rappresenta un passaggio importante nel percorso di ammodernamento dello stadio. L’obiettivo è quello di offrire una struttura più moderna, funzionale e adeguata alle esigenze di una tifoseria sempre più presente e partecipe.

Scutieri Costruzioni e l’impegno per Catanzaro

Nel messaggio diffuso dall’azienda, Scutieri Costruzioni sottolinea come l’accettazione dell’appalto sia stata una scelta legata a tre parole chiave: responsabilità, prestigio e appartenenza al territorio.

L’impresa evidenzia che un’opera di questa portata richiederà competenze tecniche, organizzazione, investimenti e il contributo quotidiano di maestranze, tecnici e personale operativo. Non si tratta, dunque, di un semplice intervento edilizio, ma di una sfida complessa che coinvolge professionalità, pianificazione e capacità esecutiva.

Per l’azienda, contribuire alla realizzazione della nuova tribuna dello Stadio di Catanzaro significa partecipare concretamente alla crescita di un simbolo cittadino.

Un’opera complessa per il territorio

La costruzione di una tribuna coperta all’interno di uno stadio richiede attenzione a numerosi aspetti: sicurezza, accessibilità, qualità dei materiali, inserimento architettonico, tempi di realizzazione e coordinamento delle diverse fasi operative.

Proprio per questo, l’intervento viene presentato come una delle opere più rilevanti e delicate del territorio. La sfida non riguarda soltanto la costruzione fisica della struttura, ma anche la capacità di consegnare alla città un risultato all’altezza delle aspettative.

Il progetto assume inoltre un valore simbolico: migliorare il Ceravolo significa rafforzare il legame tra squadra, tifosi e comunità, in un momento in cui lo stadio continua a essere uno dei luoghi più rappresentativi dell’identità catanzarese.

Costruire con responsabilità e qualità

Il messaggio di Scutieri Costruzioni S.r.l. punta molto sul concetto di responsabilità. L’azienda afferma di voler affrontare l’intervento con disciplina, serietà e qualità, consapevole del valore che l’opera rappresenta per Catanzaro.

La nuova tribuna coperta dello Stadio Ceravolo viene quindi descritta come un’opera per la città, non solo per lo sport. Un intervento destinato a lasciare un segno concreto nell’impianto e nella memoria collettiva dei cittadini.

Il valore di un simbolo per Catanzaro

Lo stadio è da sempre un luogo di emozioni, appartenenza e partecipazione. La realizzazione della tribuna coperta potrà contribuire a rendere il Nicola Ceravolo più accogliente e più vicino agli standard richiesti dal calcio moderno.

Per Catanzaro, l’intervento rappresenta un investimento sul presente e sul futuro. Per Scutieri Costruzioni, invece, diventa una dichiarazione di impegno verso il territorio: costruire non solo una struttura, ma un simbolo condiviso.

La sintesi del messaggio aziendale è chiara: costruire con responsabilità, costruire per la città.