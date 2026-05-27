Playoff ritorno. Monza Catanzaro, una notte per sognare la Serie A

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Monza Catanzaro, finale playoff Serie B: una notte per la Serie A

All’U-Power Stadium si riparte dal 2-0 dell’andata: il Monza difende il vantaggio, il Catanzaro cerca una rimonta storica

La finale playoff Serie B arriva al suo atto decisivo. Venerdì sera, alle ore 20.00, l’U-Power Stadium ospiterà Monza-Catanzaro, gara di ritorno dell’ultimo confronto che mette in palio la promozione in Serie A. Dopo il 2-0 maturato nella partita d’andata al Ceravolo, firmato da Hernani e Caso, i brianzoli partono da una posizione di vantaggio importante, ma il Catanzaro non vuole arrendersi prima del fischio finale.

Sarà una partita ad altissima tensione sportiva, perché in novanta minuti si deciderà chi raggiungerà Frosinone e Venezia nel massimo campionato. Da una parte il Monza, chiamato a gestire il risultato e a completare il percorso verso la Serie A; dall’altra il Catanzaro di Alberto Aquilani, costretto all’impresa per trasformare una serata difficile in una pagina memorabile della propria storia.

Monza avanti dopo il 2-0 del Ceravolo

Il successo ottenuto all’andata ha consegnato al Monza un margine pesante. La squadra di Paolo Bianco ha saputo colpire nei momenti chiave della gara, mostrando solidità, qualità tecnica e capacità di soffrire davanti alla spinta del pubblico giallorosso.

Il 2-0 del Ceravolo permette ai brianzoli di affrontare il ritorno con maggiore serenità, ma non senza attenzione. In una finale playoff, infatti, la gestione del vantaggio non può trasformarsi in attesa passiva. Il Monza dovrà mantenere equilibrio, evitare cali di concentrazione e provare a sfruttare gli spazi che inevitabilmente il Catanzaro sarà costretto a concedere.

Per il club lombardo, la posta in palio è enorme: tornare in Serie A e consolidare un percorso sportivo che negli ultimi anni lo ha portato stabilmente ai vertici del calcio italiano.

Catanzaro chiamato all’impresa

Il Catanzaro arriva alla sfida di ritorno con un solo obiettivo: provarci fino alla fine. La sconfitta dell’andata obbliga i giallorossi a una partita quasi perfetta, sia dal punto di vista tecnico sia sotto il profilo mentale.

Servirà una gara coraggiosa, intensa, lucida. Il Catanzaro dovrà segnare, ma senza perdere equilibrio. Dovrà attaccare, ma senza esporsi in modo disordinato. Dovrà alzare il ritmo, ma mantenere lucidità nelle scelte. È una missione complicata, ma non impossibile nel calcio dei playoff, dove l’aspetto emotivo può cambiare il volto di una partita.

Le parole di Alberto Aquilani dopo l’andata sintetizzano bene lo spirito con cui i giallorossi si presenteranno all’U-Power Stadium: non avere nulla da perdere può diventare una forza, soprattutto in una sfida in cui serviranno carattere, personalità e coraggio.

I precedenti playoff e il peso della storia

Il confronto tra Monza e Catanzaro nei playoff rappresenta una novità rispetto alla tradizione recente delle due squadre. Prima di questa stagione, le due formazioni si erano incrociate soprattutto in regular season, mentre ora si ritrovano una di fronte all’altra nella gara più importante dell’anno.

I numeri sorridono al Monza, che nelle fasi successive alla stagione regolare ha spesso dimostrato grande efficacia. I brianzoli sono reduci da un percorso positivo nella post season, con una notevole capacità realizzativa e una continuità di rendimento che li rende favoriti alla vigilia.

Il Catanzaro, però, può aggrapparsi anche alla memoria delle grandi rimonte. Nella storia dei playoff di Serie B non sono mancati casi in cui squadre sconfitte con almeno due gol di scarto nella finale d’andata sono poi riuscite a ribaltare tutto al ritorno. Gli esempi di Torino nel 2006 contro il Mantova e dell’Hellas Verona nel 2019 contro il Cittadella ricordano che, in una finale, nulla può essere considerato chiuso in anticipo.

Iemmello, il Catanzaro si affida al suo capitano

Per tentare la rimonta, il Catanzaro avrà bisogno dei suoi uomini più rappresentativi. Il nome principale resta quello di Pietro Iemmello, capitano, simbolo tecnico e leader offensivo della squadra.

All’andata la difesa del Monza è riuscita a limitarne l’incidenza, ma il peso specifico di Iemmello nella post season di Serie B resta altissimo. Il suo rendimento nei playoff conferma quanto possa essere determinante nelle partite che contano, soprattutto quando il Catanzaro ha bisogno di qualità negli ultimi metri.

Attorno a lui servirà una squadra compatta, capace di accompagnare l’azione con tanti uomini e di creare situazioni pericolose senza affidarsi soltanto alle giocate individuali. La rimonta passerà inevitabilmente dalla capacità dei giallorossi di trasformare la pressione in occasioni concrete.

Cutrone e Hernani, le armi del Monza

Il Monza potrà contare su diversi elementi in grado di incidere. Tra questi, attenzione particolare a Patrick Cutrone e Hernani.

Cutrone ha dimostrato di essere un attaccante prezioso per presenza in area, aggressività e capacità di attaccare la profondità. Anche quando non segna, riesce spesso a tenere impegnata la difesa avversaria e ad aprire spazi per i compagni.

Hernani, invece, è uno dei giocatori più pericolosi per qualità tecnica, inserimenti e tiro dalla distanza. Il gol realizzato all’andata conferma il suo momento positivo e la sua importanza nello sviluppo offensivo del Monza. Per il Catanzaro sarà fondamentale limitarne la libertà tra le linee e impedirgli di ricevere palla in zone centrali del campo.

Una finale da vivere fino all’ultimo minuto

La sfida Monza-Catanzaro non sarà soltanto una partita di calcio, ma un confronto tra due stati d’animo opposti. Il Monza dovrà resistere, gestire e colpire quando possibile. Il Catanzaro dovrà reagire, rischiare e credere nella rimonta.

Il risultato dell’andata pesa, ma non cancella il valore di una finale che resta aperta sul piano emotivo. L’U-Power Stadium sarà il teatro di una notte decisiva, in cui ogni episodio potrà orientare la corsa verso la Serie A.

Per il Monza la promozione è vicina. Per il Catanzaro serve un’impresa. Ed è proprio questo contrasto a rendere la finale playoff ancora più affascinante: novanta minuti per difendere un sogno o per provare a ribaltare la storia.