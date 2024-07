Morte di Alex Marangon: le indagini si intensificano tra interrogatori e scoperte

La misteriosa morte di Alex Marangon, 25enne di Marcon, ha gettato un’ombra inquietante sul raduno new age tenutosi all'abbazia di Vidor. Le indagini, condotte dalla Procura e dai carabinieri, si concentrano ora su un "buco" di tre ore durante il quale Alex è scomparso, gettando il caso nel regno delle speculazioni e delle teorie contrastanti.

Un mistero di tre ore

L'attenzione degli investigatori è focalizzata sulle tre ore critiche: dalle 3 di notte, quando Alex si è allontanato dai compagni, fino alle 6, quando il proprietario dell'area ha allertato i carabinieri. Chi ha visto Alex per l'ultima volta? E cosa è successo in quelle ore cruciali?

Nuovi interrogatori e sopralluoghi

Cinque dei partecipanti al raduno sono stati interrogati nuovamente ieri, ma le autorità prevedono di ascoltare altri testimoni nei prossimi giorni. Inoltre, è previsto un nuovo sopralluogo a Vidor e sul greto del fiume Piave a Ciano, nella speranza di trovare indizi che possano far luce su questa tragica vicenda.

L'appello straziante di uUna madre

Sabrina Bosser, madre di Alex, ha lanciato un accorato appello ai partecipanti del raduno attraverso il Tg1, implorandoli di parlare: "Secondo me hanno paura, hanno paura di parlare. Però a questo punto, anche se hanno paura, si mettano una mano sul cuore, affinché veramente venga fuori tutto e dicano qualcosa perché non può finire così la faccenda". Un appello disperato affinché la verità emerga e giustizia venga fatta per suo figlio.

Autopsia rivelatrice: le fratture

L'autopsia sul corpo di Alex ha rivelato numerose costole rotte, concentrate sul lato sinistro, compatibili con colpi inferti con un bastone o una pietra. Questo dettaglio cruciale orienta l'indagine verso l'omicidio volontario, allontanando l'ipotesi di una morte accidentale.

Timori precedenti al raduno

Prima del raduno, Alex aveva espresso preoccupazioni a un amico riguardo l'evento. Sebbene avesse partecipato a due incontri precedenti, questo terzo appuntamento sembrava inquietarlo particolarmente. Non è ancora chiaro se gli investigatori abbiano preso in considerazione questi timori nel ricostruire gli eventi che hanno portato alla sua morte.

Le indagini sulla morte di Alex Marangon proseguono con interrogatori, sopralluoghi e l'analisi di nuovi elementi emersi. La comunità attende con ansia risposte definitive, mentre la famiglia di Alex cerca giustizia per una vita spezzata prematuramente. Chi sa qualcosa è invitato a farsi avanti, per far sì che la verità possa finalmente emergere.