Maida, 16 dicembre 2024

Il movimento civico Libertà è Partecipazione indica la candidatura a sindaco di Salvatore Paone per le elezioni locali della prossima primavera nel Comune di Maida.

La partecipata assemblea pubblica, tenuta in questi giorni, ha indicato compattamente nella figura del già primo cittadino la persona che dovrà guidare la campagna elettorale del movimento e riportare il Comune di Maida alla normalità dopo un lungo commissariamento iniziato lo scorso luglio.

Un commissariamento causato dall’implosione dell’amministrazione comunale decaduta, per manifesta incapacità politica e amministrativa da parte di chi aveva la responsabilità e il compito di tenere unita la sua stessa maggioranza, finita a pezzi dopo neanche due anni dalle elezioni comunali.

In una nota il movimento rimarca come “la presenza di Libertà è Partecipazione alle prossime elezioni amministrative locali è la naturale conseguenza di un lavoro costante che abbiamo portato avanti anche dopo la mancata riconferma per soli 19 voti nel 2022, continuando il nostro impegno dall’opposizione, con un gruppo consiliare che ha svolto con serietà e spirito propositivo il proprio mandato elettorale, meritando una rinnovata fiducia e la ricandidatura di tutti i suoi componenti. Inoltre, riteniamo che Salvatore Paone, capogruppo dell’opposizione in consiglio fino allo scioglimento avvenuto nel luglio scorso, per la solida esperienza amministrativa già maturata, rappresenti la figura più adatta a guidare il nostro progetto e riportare Maida alla normalità, puntando a riprendere il cammino di sviluppo e cambiamento. Il nostro progetto rimane aperto a tutte quelle forze sane presenti nella comunità che vogliano alimentare con le proprie competenze, esperienze e idee questa prospettiva.”

“Diversi – continua la nota - gli intervenuti al dibattito seguito in assemblea, a dimostrazione che il movimento più longevo, organizzato e radicato sul territorio locale non ha perso lo smalto e la voglia di dare un contributo concreto al rilancio del Comune dopo i disastri degli ultimi due anni. Tante le proposte e le idee emerse che saranno approfondite nei prossimi mesi per un programma costruito attraverso l’ascolto e il confronto con i cittadini. Avanti con passione, forza e determinazione per rilanciare le grandi potenzialità dell’intero territorio comunale.”