Moving Ideas 5

16 – 30 settembre 2024

Rome Future Week

Rossocinabro

Via Raffaele Cadorna, 28

00187 Roma

da lun – ven 11-17

entrata libera

Curatore Joe Hansen

Moving Ideas giunta alla quinta edizione ripercorre, come negli anni precedenti, il desiderio di condividere un percorso nel contemporaneo, senza forzare una lettura univoca. La volontà di creare un dialogo con i visitatori, un confronto continuo, senza imbalsamare le opere in una lettura che resti immutata. Un “work in progress”, poiché ci impegniamo quotidianamente, e continueremo nel futuro, ad accogliere e testimoniare i nuovi percorsi che l’arte d’oggi va esprimendo nella sua evoluzione; percorsi che obbligano gli artisti a misurarsi con nuovi punti di vista, con nuovi materiali, con nuovi processi mentali, con il senso di una società in cui la velocità del cambiamento non permette ritmi più lenti di riflessione sulla realtà.

Anche quest’anno l’evento è inserito nella programmazione della Rome Future Week.

Artisti: Solange Aiçaguer, Akeppa, Alain Churlaud, Fadiese, Jean-Marie Guyaux, Elena Furgal, Stephen Harper, Chia-Yen Ho, Rebeccah Klodt, Simi Larisch, Fiona Livingstone, Bobby Austin Mowbray, Asuman Nuhoğlu, Gayle Printz, Rosalorenza, Miyako Shimizu, Lenka Sližová, Tamara Sweere, Josephine Temin