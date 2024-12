MusicAMA Calabria, a Lamezia Terme grande attesa per “La notte del Gospel 2024”

La magia della musica dal vivo renderà speciale una serata intrisa di atmosfera natalizia. “La notte del Gospel” è una tradizione fortemente voluta da Francescantonio Pollice, ideatore e direttore artistico della 47^ edizione del festival MusicAMA Calabria che, sabato 28 dicembre al Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, alle ore 21:00, porta in scena il concerto di uno dei cori più importanti del sud-est degli Stati Uniti, il Benedict Gospel Choir, che segna l’arrivo dell’anno nuovo.

“La notte del Gospel” sarà un’occasione per entrare nel vibrante mondo della musica, in cui il gospel incontra i cuori degli spettatori. Il Benedict Gospel Choir sarà in Calabria con 30 elementi, tutti talentuosi vocalist provenienti da stati come South Carolina, Kentucky e Georgia, che riescono a far combaciare perfettamente le loro diverse esperienze musicali. Una presenza ancor più importante, quella del coro statunitense, che approderà a Lamezia Terme dopo la sua partecipazione alla XXXII edizione del Concerto di Natale 2024 in Vaticano, trasmesso su Canale 5 la sera di Natale.

“La notte del Gospel 2024” sarà dedicata alla celebrazione di questo genere musicale, ricco di una forte intensità emotiva e portatore di un messaggio di speranza e fede. Il concerto del Benedict Gospel Choir sarà caratterizzato dalla verve tipica delle performance coinvolgenti del genere amato universalmente, con brani che attingono ai generi più diversi, mescolando gospel, spirituals, blues, reggae e musica africana tradizionale, sapientemente dosati e proposti con energia e grande maestria.

Sarà la musica la protagonista assoluta dell’intero spettacolo, grazie alla quale verrà esaltato il messaggio di gioia e di spiritualità, con esecuzione ricche di amore e positività. Il Benedict Gospel Choir è composto da giovani musicisti e da solisti di altissimo livello, con un totale di 30 elementi tra i quali vanno menzionati il direttore Jason Clayborn, la vincitrice di due Stellar Awards Tasha Page Lockhart, il vincitore dell’Apollo Theater Harlem Competion Micah E. Clarke e lo straordinario talento vocale di Daria Raymore. Icona di eccellenza tra i maggiori esponenti del gospel negli Usa, è stato vincitore di cinque delle sette edizioni del prestigioso concorso "Black Music Caucus Gospel Choir" di New York.

Il repertorio scelto per l’occasione sarà un viaggio tra melodie classiche di leggende come Mahalia Jackson e Aretha Franklin e brani più contemporanei e originali. Ogni esecuzione sarà un'ode alla vita e alla cultura afroamericana, arricchite da coreografie coinvolgenti, che rendono ogni concerto un evento imperdibile.

I biglietti per “La notte del Gospel 2024” potranno essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Grandinetti Comunale di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail [email protected] .

AMA Calabria è vincitrice dell’Avviso Pubblico Grandi Eventi promosso dall’Assessorato Turismo e Marketing Territoriale nell’ambito del programma “Calabria Straordinaria”.