MusicAMA Calabria, i ragazzi al centro della stagione musicale con la sezione ‘Educational’

L’arte in ogni sua forma abbraccia i più giovani accompagnandoli verso l’amore per la musica e il teatro. E’ questa la ragione della presenza nell’ambito del 47° MusicAMA Calabria, sostenuto dall’Assessorato Regionale al Turismo, di una sezione ‘Educational’ appositamente destinata alle giovani generazioni.

Saranno sette gli eventi, tra concerti e spettacoli teatrali, che andranno in scena dal 30 novembre al prossimo 20 dicembre in alcuni tra i luoghi più belli della città di Lamezia Terme, come il Teatro Grandinetti Comunale, il Complesso Monumentale San Domenico e Palazzo Guzzi.

“Consideriamo di fondamentale importanza il coinvolgimento delle nuove generazioni – ha spiegato il direttore artistico Francescantonio Pollice -, in quanto sono loro che possono trasmettere al futuro la passione per l’arte e la sua importanza culturale e didattica”.

Ad inaugurare la sezione ‘Educational’ di MusicAMA Calabria saranno il flauto e il pianoforte del duo composto da Giuseppe Nova e Maurizio Fornero. I due musicisti proporranno ai giovani ascoltatori un interessante viaggio alla scoperta della famiglia Bach. Nel concerto “La famiglia Bach: dal barocco al classicismo” i due musicisti renderanno omaggio a Johann Sebastian Bach, Wilhelm Friedemann Bach e Johann Christian Bach. Il concerto del duo Nova-Fornero, avrà un doppio appuntamento che si svolgerà nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale, sabato 30 novembre alle ore 9:30 e alle ore 10:30.

Si presenterà anche l’occasione di riscoprire il mondo delle favole con la celebre storia del ragazzo che non vuole diventare adulto. Giovedì 5 dicembre, al Teatro Grandinetti Comunale, alle ore 9:00 e alle ore 10:45, sarà Peter Pan a rivivere nel cuore degli spettatori con lo spettacolo “Favola musicale per narratore e ensemble di fiati e percussioni”. Luca Poletti, autore del testo e delle musiche, si servirà dell’ensemble di fiati e percussioni dell’Orchestra La Grecìa, diretta da Ferruccio Messinese, per fare un viaggio sull’Isola che non c’è, accompagnati dalla voce narrante di Patrizia Anania.

Sabato 7 dicembre, alle ore 10:30, nel Foyer del Teatro Grandinetti Comunale, la musica torna ad essere la protagonista centrale con il duo composto da Claudio Mansutti (clarinetto) e Federica Repini (pianoforte). Il concerto “Pezzi fantastici tra otto e novecento”, sarà un viaggio intenso nella musica di quel periodo. Con questo evento si potranno apprezzare le sfumature dei diversi musicisti vissuti nel Novecento, da Robert Schumann a Nino Rota.

Venerdì 13 dicembre, al Complesso Monumentale San Domenico, alle ore 10:30, MusicAMA Calabria presenta un concerto dal sapore internazionale con il duo Fabio Furia (bandoneon) e Marco Schirru (pianoforte). L’unione perfetta tra i due strumenti darà vita ad un concerto dai ritmi travolgenti, grazie alle musiche di Astor Piazzolla ed Emilio Balcarce. Il M° Furia, con il suo bandoneon conosciuto in tutto il mondo, creerà la perfetta fusione musicale con il pianoforte del M° Schirru.

La sezione ‘Educational’ di MusicAMA Calabria si concluderà con il raffinato stile del duo composto da Giacomo Piepoli (clarinetto) e Stefania Argentieri (pianoforte). I due musicisti si sono sempre contraddistinti per la loro grande versatilità e l’empatia con le quali riescono a creare una connessione immediata con il pubblico. Nel concerto i due musicisti eseguiranno un interessante programma con composizioni di Johannes Brahms, Luigi Bassi e Isaac Manuel Francisco Albéniz. L’evento si svolgerà venerdì 20 dicembre a Palazzo Guzzi, alle ore 10:30.

AMA Calabria dal 30 novembre al 29 dicembre proseguirà con la 47^ edizione di MusicAma Calabria, rassegna di grande interesse culturale che coniugherà musica, danza e teatro con grandi artisti della scena culturale italiana. Sabato 30 novembre il Festival sarà inaugurato dal concerto di uno dei più amati cantautori del panorama musicale italiano: Luca Barbarossa.