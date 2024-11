National League. Italia-Francia: Donnarumma e lo spirito dell’Europeo a San Siro. (Video)

Italia-Francia, National League: Donnarumma e lo spirito dell’Europeo. "San Siro sarà speciale"





Alla vigilia del match tra Italia e Francia valido per la National League, Gianluigi Donnarumma, capitano della Nazionale azzurra, si è raccontato in conferenza stampa. Tornare a San Siro, uno stadio intriso di ricordi e momenti decisivi della sua carriera, è per lui un'emozione unica. "Domani sarà una partita speciale, davanti a tantissimi tifosi. Il nostro obiettivo è giocare un bel calcio, soffrire insieme quando necessario e far divertire chi verrà a sostenerci," ha dichiarato Donnarumma.





Un gruppo rinato dopo la delusione europea





Il portiere ha sottolineato come il gruppo abbia ritrovato compattezza e spirito, ricordando l’Europeo vinto nel 2021: "Sto rivedendo lo spirito di allora. Siamo una squadra giovane, con tanta voglia di dimostrare e di onorare questa maglia. È speciale indossarla, ti spinge a dare il 300%." Donnarumma ha evidenziato il lavoro del CT Luciano Spalletti, che è stato determinante nel risollevare la squadra dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2022.





"Spalletti ha trovato la medicina giusta per farci tornare l’Italia. La chiave è il gruppo: sano, unito e con tanta voglia di divertirsi insieme," ha aggiunto. La Nazionale sembra aver fatto uno step in avanti, mostrando maggiore aggressività e solidità difensiva. "Non prendere gol è diventato una priorità, e questo ci rende più compatti e pericolosi."





La sfida con la Francia





Affrontare la Francia rappresenta un banco di prova importante, soprattutto dopo la vittoria ottenuta a settembre a Parigi. "Troveremo una squadra arrabbiata e pronta a rifarsi. Hanno una rosa di altissimo livello, con giocatori tecnici e fisicamente forti," ha spiegato Donnarumma, citando tra i pericoli principali Barcola e Kolo Muani.





L’assenza di Kylian Mbappé, uno dei migliori al mondo, non illude il capitano azzurro: "Anche senza di lui, la Francia resta pericolosa. Dovremo essere attenti, compatti e pronti a soffrire."





Un legame speciale con San Siro





Tornare a giocare a San Siro ha per Donnarumma un sapore speciale, nonostante le tensioni vissute in passato con i tifosi del Milan. "È uno stadio unico, che ti regala emozioni diverse. Domani ci saranno oltre 68.000 spettatori: sarà un’atmosfera incredibile. È merito nostro se la Nazionale ha riacceso questa passione tra i tifosi."





Un futuro da costruire insieme





Concludendo, Donnarumma ha elogiato la crescita del gruppo e il cambio di mentalità che sta avvenendo anche grazie all’apporto dei giovani. "Divertirsi in campo fa la differenza. Siamo consapevoli che i risultati aiutano, ma dobbiamo mantenere l’equilibrio anche nei momenti difficili. Questo gruppo ha qualcosa di speciale e può ambire a grandi traguardi."





Domani sera, il campo di San Siro sarà il teatro di una sfida cruciale. La speranza dei tifosi è che l’Italia continui a dimostrare la crescita vista nelle ultime gare, regalando un’altra serata da ricordare.