Nel reggino: 49enne arrestato per violenza sessuale su 16enne mentre si recava a scuola

L'uomo, bloccato in flagranza dai carabinieri a Bagnara Calabra, ha aggredito la ragazza lungo una strada frequentata dagli studenti.

Indagini in corso per verificare eventuali precedenti.

Bagnara Calabra (RC) – Un episodio di violenza inaudita ha scosso la comunità di Bagnara Calabra. Un uomo di 49 anni è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una sedicenne.

L'aggressione si è consumata intorno alle 8:30 di [giorno], mentre la giovane ragazza si stava recando a scuola, lungo il Viale delle Rimembranze, una delle arterie principali del paese particolarmente trafficata dagli studenti. L'uomo, approfittando della solitudine della vittima, l'ha avvicinata e, con violenza, ha compiuto atti sessuali.

Fortunatamente, una pattuglia dei Carabinieri, impegnata in un normale servizio di controllo del territorio, è intervenuta prontamente bloccando l'aggressore e prestando soccorso alla ragazza, visibilmente sconvolta. La sedicenne, accompagnata dalla madre, ha sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri.

L'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Reggio Calabria a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, sono in corso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e accertare se l'uomo abbia commesso altri reati simili in passato.

Appello alla comunità

Le forze dell'ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a mettersi in contatto con i Carabinieri. In casi come questi, la collaborazione dei cittadini è fondamentale per assicurare alla giustizia i responsabili e prevenire ulteriori episodi di violenza. (Immagine archivio)