New Generation Racing: Buon fine settimana a Reggio

Domenica 15 dicembre si è svolto il 2⁰ Minislalom città di Reggio Calabria, in un evento che ha visto la scuderia Catanzarese New Generation Racing rispondere presente e portando allo start della manifestazione i propri portacolori.



Buone prestazioni quelle fatte registrate dai piloti griffati NGR, che chiudono un ottimo 2024 fatto di numerose soddisfazioni nelle varie discipline.

Buona la gara di Nicola Paola Almirante che si è ben comportato sulla Wolf GB08 Thunder e ha vinto nelle E2SS-TMSS.



La stagione di Paola Almirante è stata positiva e l'adattamento alla nuova macchina ne è stata la conferma, con un crescendo di ottime prestazioni nel corso dell'anno.

Gara positiva per il giovane Alberto De Gregorio, che ha conquistato la seconda piazza in classe A1150 e tra l'altro ha sfiorato il podio di gruppo con la sua piccola Fiat Seicento Sporting.



Un'ottima gara quella dell'under 23 Catanzarese che conferma i suoi progressi.

In gruppo N è festa per Domenico Marchio, che con il secondo posto di Reggio ha conquistato il campionato regionale a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600.



Un'ottima annata per il pilota di Tiriolo, con la vittoria del campionato nel Challenge Calabria che fa il paio con le ottime gare disputate con grande carattere nel corso della stagione.

Per l'occasione il direttivo della Scuderia New Generation Racing augura a tutti i soci e agli appassionati un felice e sereno Natale che è ormai alle porte.

New Generation Racing