New Generation Racing con fierezza a Tiriolo

È stato un weekend quasi positivo nella gara di casa per la New Generation Racing. Alla 40^ Ponte Corace Tiriolo, sono arrivate vittorie, qualche ottimo podio e qualche situazione sfortunata, che però non hanno abbattuto la scuderia Catanzarese. Per questa gara la scuderia metteva in palio attraverso il contributo dei partner Italfem e RL Engineering due premi da assegnare ai due piloti più "regolari" e con la minor differenza tra una salita e l'altra. Il trofeo concesso dalla Italfem è andato a Luca L'arocca, mentre Luigi De Gregorio ha vinto il trofeo offerto da RL Engineering.

Nelle Bicilindriche è stato un successo fatto di dominio assoluto quello di Angelo Mercuri, che anche a Tiriolo ha sferrato il colpo vincendo con la sua Fiat 500 di gruppo 5.

Sempre nel gruppo 5, ha sfiorato invece il podio Massimo Perri sulla Fiat 500.

Tra le gruppo 2, che gran successo nell'aggregata per Luca L'arocca che si è dimostrato costante e solido, vincendo prima gara 1 e poi portando a casa un buon secondo posto nella salita successiva, ma con la prestazione che lo ha proiettato verso la vittoria. Tra l'altro L'arocca ha fatto registrare il secondo posto di gruppo, solo dietro a Mercuri.

Quarto posto di gruppo e terzo tra le gruppo 2 per Gianfranco Mercuri su Fiat 126, che nonostante i problemi tecnici in gara 1, è riuscito poi a vincere nella seconda salita.

Gara sfortunata per Antonio Ferragina che è stato costretto al ritiro in gara 1 con la sua Fiat 126, mentre in gara 2 il Catanzarese ha fatto registrare il terzo tempo tra le gruppo 2.

Weekend nero per l'esperto Giuseppe Torcasio, che già da sabato ha riscontrato parecchi problemi sulla sua Fiat 126 e che lo hanno accompagnato anche nel corso della giornata di domenica.

Quinto posto invece per l'esperto Vitaliano Lacanna nella prima salita di gara, mentre è arrivato un ritiro in gara 2 per problemi tecnici sulla sua Fiat 500.

Secondo posto in RS-S 1400 per il giovane pilota di casa Giovanni Marchio, che aveva inizialmente vinto gara 1 sulla sua Peugeot 106. Gara da dimenticare per il giovane Francesco Pio Santise che era al via in RS-S 1400 con la sua Peugeot 106 ed è stato costretto al ritiro in gara 1 per noie meccaniche. Lo stesso poi non è riuscito a prendere il via in gara 2.

In RSPlus-S, buon rientro per Luigi De Gregorio che ha vinto sulla sua Peugeot 106 di classe 1400.

In N-S, totale dominio di Domenico Marchio che ha vinto la categoria di appartenenza a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1600. Lo stesso Marchio ha fornito una prestazione di altissimo spessore anche nella gara di casa.

Tra le A-S, secondo posto di gruppo e di classe 2000 per l'esperto Saverio Scerbo che era al via su Renault Clio Williams. Lo stesso Scerbo, aveva inizialmente trovato la seconda posizione in gara 1, per poi mettersi davanti in gara 2 vincendo la manche.

Sempre tra le 2000, terzo posto di classe per Pasquale Pirroncello, anche lui su Clio.

Tra le 1400, successo su Peugeot 106 per Luigi Cerva che dopo l'iniziale terzo posto di gara 1, ha concretizzato e ha vinto in gara 2 portandosi a casa il successo nella generale.

Gara sfortunata invece per Giulio Molinaro(Peugeot 106) che aveva vinto gara 1, ma in gara 2 prima una bandiera rossa negli ultimi metri e poi una toccata dopo la ripartenza, hanno fermato i decisi attacchi del pilota di Luzzi.

Rammarico per il pilota di casa Raffaele Chiarella, che in gara 1 è stato costretto al ritiro per noie tecniche sulla sua Peugeot 106.

Buona la gara in 1150 del giovane Alberto De Gregorio su Fiat Seicento Sporting, che si è ben distinto.

Nelle Racing Start Plus, ottima la gara del lametino Luca Miceli che ha conquistato un buon secondo posto di gruppo e di classe 1600 con la sua Citroen Saxo.

Nel gruppo E1, secondo posto di categoria e primo tra le 1600 Turbo per il giovane Alfredo Rotella che ha fatto un'ottima gara e in particolar modo gara 2 quando ha abbassato i suoi tempi di netto a bordo della sua Renault 5 GT Turbo. Una buona prestazione che gli è valsa anche la nona piazza assoluta.

Decimo posto assoluto, terzo posto di gruppo e secondo posto di classe 1400 per Filippo Lacanna che sulla sua Peugeot 106 ha svolto una buona gara cercando a suo modo di andare all'attacco come sempre.

Sempre tra le 1400, terzo posto di classe per Antonio Ursetta su Fiat Uno.

Tra le 3000, secondo posto di classe per Rosario Scerbo su Renault 5 GT e con lo stesso che aveva inizialmente vinto gara 1.

In 1150, non ha preso il via in gara Giuseppe Paonessa su A112 per via dei problemi riscontrati nel corso delle prove.

Tra le 1150M, sfortunato il fine settimana di Alfredo Mancaruso che non ha preso il via domenica, per via dei problemi tecnici sopraggiunti nel corso delle prove alla sua Peugeot 205 Suzuki.

Tra le E2SH è stata una gara in crescita per Cesare Leone che ha vinto con la sua Fiat X1/9 di classe 2000.

Nel gruppo TM-SC, ottima la gara di Antonio Paone che ha vinto su Radical SR4 e ha conquistato anche un buon quarto posto assoluto.

Tra le E2-SC classe 1600(classe unica), ha agguntato un secondo posto Paola Almirante Nicola su Wolf GB08 Thunder, mentre è stato sfortunato Gianluca Rodino che è stato costretto al ritiro in gara 1 per problemi tecnici. Lo stesso Rodino ha poi preso il via in gara 2, dimostrando comunque un buon passo sulla piccola Elia Avrio.

