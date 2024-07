New Generation Racing con lode a Cellara

Fine settimana da incorniciare per la scuderia Catanzarese New Generation Racing, che anche nel 2⁰ Slalom di Cellara ha raccolto dei risultati positivi con tante vittorie tra cui l'assoluta, ottimi riscontri finali con una massiccia presenza nella top ten generale e un trofeo scuderia che è stata la ciliegina sulla torta.

Nella Racing Start ed in classe 1400, è arrivato rispettivamente un quarto ed un ottavo posto per Giovanni Marchio e Francesco Pio Santise, che sulle loro Peugeot 106 hanno comunque provato a dar battaglia come sempre.

Nella Racing Start Plus, vittoria in classe 1600, secondo posto di gruppo e settimo assoluto per il Catanzarese Carlo Barberio, che come al solito si è comportato in maniera egregia a bordo della sua Peugeot 106.

In classe 2000, secondo posto per Pasquale Pirroncello su Renault Clio Williams.

In classe 1400, ottima la gara di Alberto De Gregorio con un terzo posto di classe e un quarto posto di gruppo, nonostante qualche intoppo sulla sua Peugeot 106.

Nel gruppo N, eccelsa la gara di Domenico Marchio che ha offerto una prestazione di grandissimo livello portandosi a casa la vittoria di classe 1600, ma anche quella di gruppo. Una gara da applausi quella condotta da Marchio sulla Peugeot 106 che conferma il suo solito trend. Il pilota di Tiriolo ha conquistato anche il decimo posto assoluto alla fine della gara.

Nelle Bicilindriche, ottima la gara di Massimo Perri e con lo stesso pilota che ha trionfato a bordo della sua Fiat 500 di gruppo 5.

Nel gruppo S, secondo posto di gruppo e primo posto di classe S2 per Silvio Pettinato sulla sua A112 e come al solito Pettinato ha offerto una gran prestazione.

Nel gruppo E1, ottima la gara sia di Alfredo Rotella che di Rosario Scerbo. Alfredo Rotella sulla Renault 5 GTT di classe E1 1600T, non solo ha vinto la classe di appartenenza e ha conquistato un buon secondo posto di gruppo, ma ha sfiorato il podio assoluto piazzandosi poi quarto, confermando un grandissimo passo.

Buona la gara anche di Rosario Scerbo, che si è piazzato primo di classe +2000 sulla Renault 5 GTT Turbo e ha trovato una buona quarta piazza nel gruppo E1. Tra l'altro Scerbo a fine gara ha raccolto anche un nono posto assoluto.

Nel gruppo E2SH, gara da incorniciare sul piano dei risultati per Cesare Leone che ha ancora una volta confermato come lo stesso sia bravo ad adattarsi a nuove situazioni. Prime gare con questa Fiat X1/9 di classe 2000 e già i risultati cominciano ad arrivare. Non solo è arrivata la vittoria di classe e di gruppo, ma a fine gara il Catanzarese ha visto il suo nome tra i primi tre assoluti, con un terzo posto conquistato meritatamente.

Tra le E2SS/TMSS, fine settimana da applausi per Nicola Paola Almirante che ha vinto e convinto a bordo della Wolf GB08 Thunder. Una bellissima prestazione che conferma il crescente feeling tra il pilota e questa macchina. Una vittoria voluta e cercata quella nell'assoluta, che si è portato a casa con il giusto merito.

Il direttivo della scuderia si complimenta con tutti i propri piloti per i risultati eccellenti conseguiti e manda un grosso abbraccio a Carmelo Scaramozzino per la sfortunata vicenda che lo ha visto coinvolto. Al forte pilota calabrese, va un incitamento che oggi è più forte che mai: Forza Carmelo!

Ufficio Stampa New Generation Racing