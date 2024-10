New Generation Racing di scena ad Oppido

8° Slalom Città di Oppido Mamertina alle porte e in questo weekend si svolgerà la gara in provincia di Reggio Calabria.

Per l'occasione, la scuderia Catanzarese New Generation Racing si schiererà con ben dieci unità nelle varie categorie in gara.

Sarà un'altra occasione per la NGR, per poter puntare ai migliori risultati tra i birilli.

Nelle RS-S Plus rilancia la sfida Luigi De Gregorio, che dopo l'ottima gara in quel di Tiriolo si riproporrà al via a bordo della sua Peugeot 106 di classe 1400.

Sempre nella stessa classe, si presenterà allo start Vincenzo Curcio su Peugeot 106.

Nelle RS Plus, tenterà ancora una volta l'attacco alla vetta Carlo Barberio che fino ad ora ha ottenuto risultati lodevoli a bordo della Peugeot 106 di classe 1600.

Tra le N-S, ulteriore impegno per il veloce pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che dopo la vittoria nella gara di casa cercherà di ripetersi con la solita determinazione sulla sua Peugeot 106 di classe 1600.

Nel gruppo A-S, trio d'attacco NGR con l'under 23 Alberto De Gregorio che si riproporrà in classe 1150 su Fiat Seicento Sporting,

tornerà poi in classe 1400 il Catanzarese Antonio Leuzzi su Peugeot 205 e in classe 2000 Pasquale Pirroncello ci riproverà su Renault Clio.

Nelle E1 chi tornerà in gara sarà il Catanzarese Saverio Barberio, che porterà al via la sua scattante Fiat 127.

Ambizioni sicuramente alte per Barberio che tenterà di raccogliere un buon risultato tra le 1150.

Tra le +2000 risponde presente l'esperto Rosario Scerbo sulla Renault 5 GTT e lo stesso proverà a bissare il buon podio di Tiriolo.

Tra le E2SS 1000, proverà a ritagliarsi un posto tra i protagonisti della classifica assoluta Nicola Paola Almirante e con lo stesso che vorrà continuare la crescita a bordo della Wolf GB08 Thunder.

Fatte le premesse in vista della gara, il direttivo e tutti i soci della scuderia si stringono attorno al dolore di Vitaliano e Filippo Lacanna per il lutto che li ha colpiti nelle scorse ore.

Ufficio Stampa New Generation Racing