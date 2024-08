New Generation Racing fa 13 alla Coppa Sila

Sarà un altro appuntamento pieno di passione e storia, quello che la scuderia Catanzarese New Generation Racing affronterà nel fine settimana. La NGR sarà impegnata alla 43^ Coppa Sila, con la gara stessa che ripercorrerà l'anno del centenario. La gara Silana si descrive da sola e la New Generation Racing, per l'occasione, si presenterà al via con 13 alfieri, pronti a dire la propria nelle rispettive categorie di appartenenza.

La gara in provincia di Cosenza è valida per il CIVM Sud e per il Campionato Italiano Bicilindriche.

Nelle Bicilindriche saranno quattro i portacolori NGR che rappresenteranno la Scuderia.

Nelle 700 gruppo 2, trio d'attacco su Fiat 126 con Antonio Ferragina, Gianfranco Mercuri e Giuseppe Torcasio che proveranno a fare la voce grossa per un buon risultato.

Nelle 700 gruppo 5, vorrà continuare a macinare vittorie il pluricampione lametino Angelo Mercuri che in Sila proverà a confermare gli ottimi risultati raccolti fino ad ora con la sua Fiat 500.

Prima volta in Sila per il giovane Under 23 Francesco Pio Santise, che sarà al via con la sua Peugeot 106 in RS-S 1400. Un impegno importante questo per Santise che gli servirà come ulteriore "palestra", soprattutto in un percorso molto impegnativo come quello della Sila.

In RS-S Plus 1400, proverà a bissare il successo di Popoli il Catanzarese Gianluca Rodino, che si presenterà allo start con la sua Peugeot 106, in una gara che lo ha sempre visto al via.

Nel gruppo N-S, andrà all'attacco della classe 1600 il pilota di Tiriolo Domenico Marchio, che dalla sua ha la voglia di continuare a far bene con la sua Peugeot 106. Le ultime gare hanno portato risultati positivi e Marchio vuole continuare senza dubbio il trend intrapreso.

Nel gruppo A-S, saranno quattro invece gli alfieri NGR. Alfredo Mancaruso su Peugeot 205 e Luigi Cerva e Giulio Molinaro su Peugeot 106 saranno il tridente d'attacco in classe 1400 e con gli stessi che punteranno a raccogliere il miglior risultato possibile, sapendo comunque che la concorrenza sarà agguerrita. In classe 2000 stessi obiettivi per Saverio Scerbo, che punta al colpo grosso con la sua Renault Clio Williams.

Nel gruppo E1 in classe 1400, sarà al via anche Filippo Lacanna e con lo stesso pilota Catanzarese su Peugeot 106 che punterà ad uscire dalla Sila con soddisfazione.

Continua la conoscenza di Nicola Paola Almirante con la Wolf e con lo stesso che porterà al via la GB 08 Thunder in E2SS 1000.

Programma della manifestazione che partirà da venerdi con le verifiche di rito, poi sabato ci saranno due salite di prova e domenica si svolgerà la gara in manche unica.

Ufficio Stampa New Generation Racing