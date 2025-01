Nomina a Membro della Commissione Episcopale: Le Congratulazioni della Comunità Diocesana a Mons. Maniago

Il Vicario Generale

A nome dell’intera comunità diocesana, desidero esprimere le più sentite congratulazioni a S.E. Mons. Claudio Maniago, nostro amato Arcivescovo, per la recente nomina a membro della Commissione Episcopale per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi.

La nomina, avvenuta durante i lavori del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana, svoltosi a Roma dal 20 al 22 gennaio 2025 sotto la guida del Cardinale Presidente Matteo Zuppi, rappresenta un ulteriore riconoscimento delle qualità pastorali e della profonda competenza che caratterizza Mons. Maniago.

Invito tutta la comunità diocesana ad accompagnare con la preghiera il nostro Arcivescovo in questo importante e delicato incarico, affinché il Signore, per intercessione dei santi Agazio e Vitaliano, lo sostenga e lo illumini in questa nuova missione a servizio della Chiesa.

Monsignor Salvatore Cognetti,

Vicario Generale