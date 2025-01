Nominato l’Organismo indipendente di valutazione del Comune di Marcellinara

Il Sindaco Vittorio Scerbo ha designato il dottor Giuseppe Piccoli, già segretario dell’Ente dal 2008 al 2023

Il Sindaco di Marcellinara, Vittorio Scerbo, ha nominato il dottor Giuseppe Piccoli quale componente unico dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) dell'Ente.

L’OIV svolge un ruolo cruciale per il buon funzionamento della macchina amministrativa, assicurando la valutazione delle performance organizzative e individuali, il monitoraggio della trasparenza e dell'integrità, e garantendo il rispetto degli standard di efficienza.

“Giuseppe – ha dichiarato il Sindaco Vittorio Scerbo - con competenza, dedizione e instancabile impegno, ha, da sempre, rappresentato un punto di riferimento imprescindibile per il nostro Comune. Già nel ruolo di Segretario, la sua capacità di guidare l’apparato amministrativo e supportare l’amministrazione comunale, con grande equilibrio e attenzione, è stata per me, come sindaco, un esempio prezioso e un supporto fondamentale. Ora questo nuovo incarico e gli auguri di buon lavoro, certo che il suo impegno continuerà a essere al servizio delle istituzioni e della comunità con lo stesso spirito che lo ha sempre contraddistinto”.

Il dottor Giuseppe Piccoli, infatti, con oltre 40 anni di carriera come segretario generale in più di 40 Comuni, si è distinto per la sua straordinaria professionalità e dedizione. Dal 2008 al 2023 ha ricoperto ininterrottamente tale ruolo presso il Comune di Marcellinara, stabilendo un record di longevità nella provincia di Catanzaro.

Dotato di un curriculum solido e una vasta competenza nei settori della valutazione e della gestione amministrativa, ha affrontato con incisività le sfide poste dai numerosi cambiamenti normativi degli ultimi anni. Il suo profilo, caratterizzato da un curriculum solido, abilitazioni, corsi di perfezionamento e una profonda conoscenza del diritto amministrativo, lo rende una risorsa preziosa per garantire il continuo miglioramento delle performance amministrative del Comune di Marcellinara.