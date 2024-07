Notte di piombo a Napoli: inganno mortale, ucciso Salvatore Coppola tra sospetti di camorra

Salvatore Coppola, ex collaboratore di giustizia, perde la vita in un agguato mentre a Giugliano un'altra sparatoria ferisce un uomo: la città tra rabbia e paura.

NAPOLI - Un oscuro presagio aleggia su Napoli: nel rione di San Giovanni a Teduccio, l'ex collaboratore di giustizia e ingegnere Salvatore Coppola, di 66 anni, è stato brutalmente assassinato, con colpi d'arma da fuoco al volto. La sua morte, avvenuta nel parcheggio di un supermercato, si tinge di un dramma che tocca profondamente le radici del quartiere, non troppo distante dall'Apple Academy, simbolo di speranza per l'area est di Napoli.

Conosciuto negli ambienti giudiziari, Coppola, nato nel 1958, ha un tempo scelto di essere dalla parte della legge, illuminando gli oscuri intrighi dei clan di Napoli Est. La sua professione di ingegnere lo ha reso una figura chiave in un'indagine su presunte mazzette esigite agli imprenditori locali per ottenere le autorizzazioni Dia necessarie alle ristrutturazioni immobiliari.

Il passato, che sembrava ormai alle spalle dopo un periodo vissuto sotto il regime di protezione, è riaffiorato con una violenza inaudita nel luogo che lo aveva visto crescere. Gli investigatori della squadra mobile e gli agenti del commissariato di San Giovanni sono ora chiamati a rispondere a una domanda cruciale: l'ombra lunga della storia di Coppola con la giustizia ha determinato il suo tragico destino?

Quasi in un respiro sincronizzato con questo atto di violenza, a Giugliano in Campania, a soli venti chilometri di distanza, la vita di un altro uomo, Gennaro Giappone, 30 anni e già noto alle forze dell'ordine, è stata sfiorata da proiettili in un'area densa di vita. Colpito al fianco e ora in prognosi riservata presso l'Ospedale d'Aversa, il suo destino sembra non pendere per un filo.

Questi eventi, distanti ma paralleli, dipingono un quadro sinistro, con una dinamica ancora avvolta nel mistero, ma che suggerisce il freddo calcolo di un'imboscata camorristica. I carabinieri, impegnati nelle indagini, dovranno dipanare la trama di questi fatti e trovare risposte alla violenza che ha scosso una comunità già provata.