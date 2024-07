Notte di stelle e passioni: la II Edizione del Premio Aldo Biscardi accende i riflettori sull'Eccellenza Sportiva

Dalla determinazione di Bagnaia alla maestria narrativa di 'Osho', Roma celebra i campioni dello sport e della comunicazione

ROMA - La grande serata del calcio presentato da Antonella Biscardi Carlo Paris e Marco Civolie celebrano questa sera nella cornice della seconda edizione del Premio Aldo Biscardi. Dalle 20:30 alle 23:00, gli STUDI Gold Tv di Via Giacomo Peroni saranno il cuore pulsante dove personalità del mondo dello sport, della comunicazione e dello spettacolo si incontreranno per un evento che promette di lasciare il segno.

La diretta televisiva trasmetterà l'evento sul Circuito Nazionale Netweek, un'occasione per tuffarsi nelle storie e nei traguardi raggiunti dai premiati di quest'anno, tra emozioni e ricordi, tra passione e tecnologia.

Personaggio dell'anno è Pecco Bagnaia, l'asso delle due ruote che con tenacia e coraggio ha saputo infondere un messaggio di forza e amore per lo sport. Una storia di umanità e determinazione che si intreccia con quella di Gregorio Paltrinieri, proclamato Miglior Atleta per il suo impegno e risultati che superano ogni immaginazione.

Ma lo sport vive anche sui nuovi media, e i Premiati di quest'anno riflettono questa realtà. Gli Autogol hanno saputo sfruttare le tecnologie più avanzate per creare un brand che oggi è un punto di riferimento nel panorama sportivo digitale.

Un omaggio speciale va a Rosanna Marani, premiata per la carriera, che con originalità e passione ha rappresentato un giornalismo popolare ma sempre innovativo. E nel mondo della narrativa e saggistica, il riconoscimento va a Federico Palmaroli, alias “Osho”, per la sua penna affilata e attenta agli usi e costumi italiani.

La comunicazione attraverso Tv, Radio e Podcast vede protagonisti volti noti come Guido Meda, Stefania Renda, Dario Ricci e Malcom Pagani, ciascuno distintosi per originalità e competenza nei rispettivi campi.

L'evento vanta la presenza di personalità di rilievo come il Presidente del CONI, Giovanni Malagò, e la Vicepresidente Vicario, Silvia Salis, oltre a celebrità del calibro di Max Giusti, Luigi Pisani, Marco Amelia, e molti altri. Un parterre de rois che riflette la filosofia del premio, un ponte tra tradizione e innovazione.

Il Cuore energetico di Massimiliano Ferragina, un'opera unica per ciascun premiato, simboleggia la connessione tra il mondo del giornalismo, dello sport e dello spettacolo e sottolinea l'impegno nel trasmettere valori di fair play e correttezza.

La serata è sotto l'egida del CONI e in partnership con il Master in Marketing e Management dello Sport e il Master in Economia e Management della Comunicazione e dei Media dell'Università di Tor Vergata, a conferma dell'importanza dell'evento nel panorama nazionale.

Netweek assicura la copertura dell'evento in tutta Italia, raggiungendo le case di appassionati e curiosi, pronti a vivere una serata indimenticabile che celebra lo sport e i suoi protagonisti. Non resta che sintonizzarsi e godersi lo spettacolo.