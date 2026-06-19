Nuove nomine al Tribunale Ecclesiastico Calabro: don Marcello Froiio e don Giuseppe Angotti assumono i nuovi incarichi

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello accoglie il nuovo Vicario Giudiziale e il Vicario Giudiziale Aggiunto

Nuove nomine al Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello

Don Marcello Froiio Vicario Giudiziale, don Giuseppe Angotti Vicario Giudiziale Aggiunto

Nei locali del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello si è svolta la cerimonia di insediamento del nuovo Vicario Giudiziale, don Marcello Froiio, sacerdote dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, e del Vicario Giudiziale Aggiunto, don Giuseppe Angotti, della Diocesi di Lamezia Terme.

La celebrazione si è tenuta alla presenza di Claudio Maniago, Arcivescovo Metropolita di Catanzaro-Squillace e Moderatore del Tribunale, davanti al quale i due sacerdoti hanno emesso la professione di fede e prestato il giuramento di fedeltà previsto dal Codice di Diritto Canonico. Presenti anche Vincenzo Varone, Vicario Giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, e i notai del Tribunale.

Nel suo intervento, Mons. Maniago ha ricordato come il servizio della giustizia ecclesiastica rappresenti una concreta espressione della cura pastorale della Chiesa verso quanti vivono situazioni matrimoniali complesse. Ha quindi sottolineato che il diritto canonico trova il suo autentico significato solo se vissuto alla luce del Vangelo, coniugando rigore giuridico, misericordia e attenzione alle persone.

Il Tribunale Ecclesiastico è chiamato infatti a ricercare la verità sui vincoli matrimoniali, accompagnando i fedeli con competenza e carità affinché possano vivere con piena consapevolezza la propria vocazione cristiana.

La nomina di don Marcello Froiio e di don Giuseppe Angotti costituisce un significativo riconoscimento delle competenze giuridiche e dell'esperienza pastorale maturate negli anni di ministero. Al Vicario Giudiziale spetta il coordinamento dell'attività del Tribunale e la responsabilità del corretto svolgimento dei procedimenti canonici, in particolare delle cause di nullità matrimoniale; il Vicario Giudiziale Aggiunto lo affianca nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, collaborando al servizio delle Chiese della Calabria.

Il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro di Appello esercita la propria competenza di secondo grado sulle cause di nullità matrimoniale e sui contenziosi canonici trattati in primo grado dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Calabro, offrendo un prezioso servizio alla verità, alla giustizia e alla missione pastorale della Chiesa.

A don Marcello Froiio e a don Giuseppe Angotti l'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace rivolge i più sinceri auguri di un ministero fecondo, vissuto con sapienza, equilibrio e autentico spirito di servizio ecclesiale.