Si conclude oggi a Catanzaro il percorso diocesano della Preghiera di Taizé. Presente l'Arcivescovo Maniago
Si conclude oggi, venerdì 19 giugno, alle ore 20.30, nella Basilica "Maria SS. Immacolata" di Catanzaro, il percorso diocesano della Preghiera di Taizé promosso dal Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.
All'incontro conclusivo prenderà parte anche l'Arcivescovo , che si unirà alla preghiera insieme ai giovani e ai fedeli della diocesi, condividendo questo momento di ascolto della Parola, silenzio e contemplazione.
L'appuntamento rappresenta il culmine di un cammino che, nel corso dell'anno pastorale, ha coinvolto numerose comunità in diversi incontri ispirati alla spiritualità di Taizé, favorendo l'incontro con il Signore attraverso la semplicità della preghiera, il canto meditativo e il raccoglimento.
Il Servizio Diocesano per la Pastorale Giovanile invita giovani, gruppi parrocchiali, associazioni e movimenti ecclesiali a partecipare numerosi a questa veglia, per concludere insieme il percorso annuale e affidare al Signore il cammino della Chiesa diocesana.
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