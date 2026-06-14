Sellia Marina rinnova la devozione a Sant’Antonio di Padova nella località Feudo

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La comunità si è riunita in preghiera per la Santa Messa, la benedizione dei panini e l’affidamento dei bambini al Santo francescano

Ogni anno, il 13 giugno, la località Feudo di Sellia Marina, storicamente conosciuta come Feudo De Seta, si raccoglie in preghiera per celebrare la festa in onore di Sant’Antonio di Padova, uno dei santi più amati dalla tradizione cattolica.

La ricorrenza, promossa dalla Parrocchia S. Rosario di Sellia Marina e guidata dai parroci don Raffaele e don Giuseppe, rappresenta un momento di intensa spiritualità, devozione popolare e comunione fraterna per gli abitanti del quartiere e per l’intera comunità selliese.

La Santa Messa nel cuore della località Feudo

Anche quest’anno la celebrazione eucaristica principale si è svolta nel piazzale adiacente alla chiesetta dedicata a Sant’Antonio, dove numerosi fedeli si sono radunati per vivere insieme un momento di fede semplice e autentica.

Alla Santa Messa era presente anche l’Amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco Chiara Bonofiglio, a testimonianza del legame profondo tra la comunità civile e quella parrocchiale.

La benedizione dei panini di Sant’Antonio

Al termine della celebrazione si è rinnovata una delle tradizioni più significative legate al culto antoniano: la benedizione dei panini di Sant’Antonio.

I piccoli pani benedetti, distribuiti ai presenti, richiamano la carità cristiana e l’attenzione verso i poveri, valori profondamente legati alla figura del Santo di Padova.

Durante la celebrazione, i parroci hanno ricordato l’origine di questa tradizione, collegata al miracolo del piccolo Tommasino, un bambino di appena venti mesi annegato in una vasca d’acqua. Secondo la tradizione, la madre, disperata, invocò Sant’Antonio promettendo di donare ai poveri tanto grano quanto fosse il peso del figlio se il bambino fosse tornato in vita. Il piccolo resuscitò e da quel gesto di fede nacque il voto dei panini benedetti.

La benedizione dei bambini e l’affidamento a Sant’Antonio

Particolarmente emozionante è stato anche il momento della benedizione dei bambini, alcuni dei quali vestiti con il saio francescano. Un gesto semplice ma carico di significato, attraverso il quale le famiglie hanno affidato i più piccoli alla protezione di Sant’Antonio.

La presenza dei bambini ha reso la celebrazione ancora più intensa, ricordando alla comunità l’importanza della fede trasmessa di generazione in generazione.

Una festa di fede, tradizione e comunità

La festa di Sant’Antonio di Padova a Sellia Marina non è soltanto un appuntamento religioso, ma anche un’occasione di incontro, fraternità e condivisione.

Ogni anno la località Feudo si trasforma in un luogo di preghiera e aggregazione, dove la devozione al Santo si unisce alla gioia dello stare insieme, nel segno della tradizione cattolica e dell’identità comunitaria.

Tra la celebrazione della Santa Messa, la benedizione dei panini, l’affidamento dei bambini e i momenti di convivialità successivi, la festa continua a essere un segno vivo di fede per Sellia Marina e per tutto il territorio ionico.