Caltanissetta, nuova organizzazione della Diocesi: nomine pastorali e tre aree per rafforzare il cammino comunitario

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La Diocesi di Caltanissetta avvia una nuova fase organizzativa con diverse nomine pastorali e la nascita di tre aree cittadine pensate per favorire una maggiore collaborazione tra parrocchie, sacerdoti e comunità.

Nuove nomine nella Diocesi di Caltanissetta

Il vescovo Mario Russotto ha comunicato le decisioni al termine del tradizionale ritiro spirituale del clero diocesano, svoltosi all’Abbazia di Santo Spirito. I provvedimenti entreranno in vigore dal 22 agosto, con alcune eccezioni previste tra settembre e ottobre.

Tra le principali novità figura la nomina di don Maurizio Vullo, parroco a San Luca, come moderatore dell’unità pastorale della zona C e padre spirituale del seminario. Don Leandro Giugno sarà arciprete parroco di Resuttano, mentre don Luigi Biancheri guiderà la parrocchia Santa Rosalia di Niscemi e assumerà anche il ruolo di vice rettore del Seminario vescovile.

Tre aree pastorali per Caltanissetta

La scelta più significativa riguarda la nascita di tre unità pastorali cittadine, con l’obiettivo di rendere più organica l’azione della Chiesa nissena. Le parrocchie manterranno la propria autonomia giuridica, ma saranno chiamate a collaborare maggiormente nella progettazione delle attività pastorali.

La Zona A comprenderà, tra le altre, le parrocchie Cattedrale, Provvidenza, San Giuseppe e San Domenico. La Zona B riunirà Sant’Agata, Santa Lucia, Santa Croce e San Flavio. La Zona C includerà San Pio X, San Luca, Santa Rosalia e Sacro Cuore di Gesù.

Per il triennio 2026 2029 i moderatori saranno don Giuseppe Di Rocco per la Zona A, don Calogero La Loggia per la Zona B e don Maurizio Vullo per la Zona C.

Altri incarichi pastorali

Nuovi incarichi anche per don Giuseppe Provenzano, nominato parroco della parrocchia Cristo Re di San Cataldo e assistente spirituale della Caritas diocesana. Don Ignazio Carrubba diventerà parroco di Santa Maria del Rosario a San Cataldo, mentre don Alfonso Cammarata sarà arciprete parroco dell’unità pastorale di Caltabellotta.

Spazio anche ai giovani sacerdoti: don Andrea Criscioli e don Arcangelo Lo Cascio continueranno il percorso con il Pontificio Istituto Biblico di Roma, svolgendo servizio pastorale a San Pietro di Caltanissetta e Cristo Re di San Cataldo.

Carapezza verso il diaconato

Tra le decisioni comunicate figura anche l’ammissione all’ordine diaconale del seminarista Walter Carapezza, in programma il 29 giugno nella parrocchia San Paolo.

La riorganizzazione rappresenta un passaggio importante per la Chiesa di Caltanissetta, chiamata a rafforzare il lavoro condiviso tra comunità, parrocchie e uffici diocesani.

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