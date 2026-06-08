Corpus Domini a Zagarise Una giornata di fede tradizione e bellezza nel cuore del borgo

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L’infiorata e il quadro degli Angeli raccontano la forza di una comunità unita

Il Corpus Domini a Zagarise si conferma uno degli appuntamenti più sentiti e suggestivi del territorio. Una giornata intensa, vissuta tra fede, tradizione popolare, arte floreale e partecipazione comunitaria, capace di trasformare le vie del paese in un percorso di spiritualità e bellezza.

Come ricordato dal sindaco Domenico Gallelli, “se vuoi vedere un giorno di paradiso ARU SEGNURE A ZAGARISE”: un’espressione che racchiude bene il significato profondo di questa festa, dove devozione e identità locale si intrecciano in modo autentico.

L’arte dei fiori protagonista dell’infiorata

Grande protagonista dell’evento è stata l’infiorata di Zagarise, realizzata con pazienza, cura e grande senso artistico. Petali, foglie, semi, colori naturali e materiali vegetali sono diventati strumenti espressivi per creare immagini sacre, simboli religiosi e composizioni di forte impatto visivo.

L’arte dei fiori non è solo decorazione: è un gesto collettivo di fede. Ogni quadro richiede ore di lavoro, precisione e collaborazione, ma soprattutto racconta l’amore di una comunità verso le proprie radici.

Il quadro degli Angeli alla 73ª edizione

Tra i momenti più emozionanti spicca il tradizionale quadro degli Angeli, giunto alla 73ª edizione. Una rappresentazione che continua a coinvolgere grandi e piccoli, custodendo una memoria preziosa tramandata nel tempo.

La processione del Corpus Domini ha attraversato un paese curato nei dettagli, grazie al contributo dei volontari, della parrocchia, delle associazioni La Zagara, AVIS e Pro Loco, insieme alla Protezione Civile comunale impegnata nell’organizzazione e nella sicurezza.

Zagarise tra fede bellezza e comunità

La festa ha mostrato ancora una volta la laboriosità e il cuore di Zagarise. Un borgo che, attraverso il Corpus Domini, riesce a raccontare la propria anima più vera: accogliente, devota, creativa e profondamente legata alle tradizioni.

Un evento magnifico, capace di rendere Zagarise ancora più preziosa tra i borghi più belli d’Italia.

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