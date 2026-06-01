Madonna di Porto, il ringraziamento dell’Arcidiocesi e della Parrocchia di Gimigliano alle istituzioni e alle forze dell’ordine

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

L’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e la Parrocchia di Gimigliano esprimono profonda gratitudine a tutte le istituzioni civili e militari che hanno collaborato con generosità, professionalità e spirito di servizio in occasione delle celebrazioni legate al passaggio del Quadro della Madonna di Porto nel capoluogo e nel territorio di Gimigliano, nell’ambito del Giubileo per il IV Centenario della Sacra Immagine.

Un particolare ringraziamento viene rivolto al Comune di Catanzaro, all’Amministrazione comunale, al Comandante della Polizia Locale Amedeo Cardamone e a tutti gli agenti e operatori della Polizia Municipale, alla Stazione dei Carabinieri di Catanzaro e al Comando provinciale della Guardia di Finanza, per il prezioso supporto assicurato durante le celebrazioni religiose e lungo il percorso processionale.

Parole di riconoscenza anche per il Comune di Gimigliano, per la sindaca Laura Moschella, per il Corpo di Polizia Municipale e per la Stazione dei Carabinieri di Gimigliano guidata dal comandante Francesco Aloisio, che hanno garantito costante collaborazione, presenza e assistenza ai numerosi pellegrini e fedeli.

L’Arcidiocesi e la Parrocchia desiderano inoltre esprimere gratitudine alle congreghe della città di Catanzaro, al Coro San Vitaliano, al rettore della Basilica dell’Immacolata don Raffaele Zaffino e all’intera comunità parrocchiale per l’accoglienza, la partecipazione e il clima di intensa fede che hanno accompagnato la permanenza del Quadro della Madonna di Porto nel capoluogo.

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche ai vari quartieri della città che hanno accolto con devozione il passaggio della Sacra Immagine e, in modo speciale, alla comunità di Gagliano e al parroco don Michele Fontana per la calorosa partecipazione, l’impegno organizzativo e la testimonianza di fede manifestata durante la sosta della Madonna di Porto.

Ancora una volta si è rinnovato il secolare patto di fede che lega la città di Catanzaro e l’intero territorio alla Madonna di Porto, come ha testimoniato la straordinaria partecipazione popolare registrata in questi giorni, ma anche il continuo e costante afflusso annuale di pellegrini al Santuario di Porto, luogo di preghiera, speranza e devozione profondamente radicato nella storia e nella spiritualità del popolo calabrese.

La disponibilità, il senso delle istituzioni e la sinergia tra comunità ecclesiale, amministrazioni civili e forze dell’ordine hanno consentito lo svolgimento ordinato e sereno di giornate segnate da intensa partecipazione popolare e profonda devozione mariana.

L’Arcidiocesi e la Parrocchia di Gimigliano rinnovano il proprio grazie a quanti, a vario titolo, hanno contribuito alla buona riuscita delle celebrazioni, offrendo un significativo esempio di collaborazione al servizio del bene comune e della fede del popolo.