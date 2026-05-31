La Parrocchia San Francesco da Paola di Catanzaro in pellegrinaggio alla Madonna di Porto

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Un momento di fede e comunità nel cuore dell’Anno Giubilare del IV Centenario

La Parrocchia San Francesco da Paola di Catanzaro, guidata da don Vincenzo Moniaci, ha concluso il mese di maggio con un significativo pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Porto, luogo molto caro alla devozione mariana del territorio.

Un appuntamento vissuto con grande partecipazione dai fedeli e dalle famiglie del Rione Samà, che si sono ritrovati ai piedi della Vergine per condividere un momento di preghiera, raccoglimento e fraternità.

Il pellegrinaggio al Santuario della Madonna di Porto

Il cammino verso il Santuario della Madonna di Porto ha rappresentato non solo un gesto di devozione, ma anche un’occasione per rafforzare il senso di appartenenza alla comunità parrocchiale.

Durante il pellegrinaggio, i partecipanti hanno affidato alla Madre di Dio le speranze, le difficoltà e le attese della vita quotidiana, portando idealmente con sé le famiglie, i giovani, gli anziani e tutti coloro che vivono il cammino della fede nella comunità.

Fede, preghiera e fraternità per il Rione Samà

La partecipazione dei fedeli del Rione Samà ha reso ancora più intenso il valore dell’iniziativa. Il pellegrinaggio ha offerto uno spazio di incontro e condivisione, capace di unire le persone attorno alla devozione alla Madonna di Porto.

In un tempo spesso segnato da ritmi frenetici e preoccupazioni quotidiane, esperienze come questa aiutano a riscoprire la bellezza della fede vissuta insieme, della preghiera comunitaria e della vicinanza reciproca.

L’Anno Giubilare del IV Centenario della Madonna di Porto

Il pellegrinaggio si inserisce nel contesto dell’Anno Giubilare del IV Centenario della Madonna di Porto, un periodo particolarmente significativo per tutta la comunità religiosa e per i tanti devoti legati a questo santuario.

Per la Parrocchia di San Francesco da Paola, la visita al santuario è stata un’occasione preziosa per rinnovare l’affidamento alla Vergine e per chiedere protezione sul cammino pastorale della comunità.

Una conclusione intensa del mese mariano

La conclusione del mese mariano è stata quindi vissuta come un momento di profonda spiritualità. La comunità parrocchiale, accompagnata da don Vincenzo Moniaci, ha trasformato il pellegrinaggio in un segno concreto di fede, speranza e unità.

Un’esperienza semplice ma intensa, che resterà nel cuore dei fedeli come testimonianza di devozione alla Madonna di Porto e di amore per la propria comunità.