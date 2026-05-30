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Catanzaro, sosta di preghiera della Madonna di Porto davanti alla Procura

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Catanzaro, sosta di preghiera della Madonna di Porto davanti alla Procura
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Un momento di intensa preghiera e raccoglimento si è svolto davanti alla sede della Procura della Repubblica di Catanzaro, dove il quadro della Madonna di Porto ha sostato nel suo pellegrinaggio straordinario in città, nell’ambito delle celebrazioni del IV Centenario della devozione mariana.

La sosta, voluta dal Procuratore Salvatore Curcio, ha rappresentato un gesto dal forte valore simbolico e spirituale, affidando alla protezione della Vergine Maria quanti operano quotidianamente nel servizio della giustizia, della legalità e del bene comune.

Durante il momento di preghiera è stata impartita la benedizione da don Lino Tiriolo, che ha invocato sulla città, sulle istituzioni e su tutti gli operatori della giustizia il dono della pace, della sapienza e della rettitudine.

Un segno semplice ma profondamente significativo, che ha unito fede, speranza e impegno civile nel cuore della città.


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Argomenti:
madonna-di-porto preghiera procura-catanzaro giustizia legalità iv-centenario

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