Cerca

Chiesa e Società Calabria Catanzaro

Madonna di Porto a Catanzaro, orari, percorso e programma

Redazione
Condividi:
Madonna di Porto a Catanzaro, orari, percorso e programma
Notizia in evidenza
Occhio alla notizia
Tempo di lettura: ~1 min

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Madonna di Porto a Catanzaro, definiti orari e tragitto del pellegrinaggio

Venerdì 29 maggio il Quadro della Madonna di Porto partirà da Gimigliano alle ore 16.00 per raggiungere Catanzaro. Alle ore 17.00 è prevista l’accoglienza in Piazza Garibaldi, da dove partirà la processione lungo Corso Mazzini fino alla Basilica dell’Immacolata.

Sabato 30 maggio, alle ore 16.00, il Quadro partirà dalla Basilica dell’Immacolata e attraverserà Corso Mazzini, Viadotto Kennedy, Via Pascali, zona Stadio, Ospedale, Pontegrande, Pontepiccolo, Tangenziale, Mater Domini e Quartiere Gagliano. Da Corso Enea Da Seta partirà una breve processione fino alla chiesa, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Il rientro verso Gimigliano è previsto alle ore 19.30. (Foto archivio)


Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti?

Iscriviti ai nostri canali ufficiali:

Riceverai in tempo reale tutti gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale
Argomenti:
madonna-di-porto catanzaro pellegrinaggio orari processione

Scritto da Redazione

Leggi altri articoli

Rimani sempre aggiornato!

Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone.

Entra nel Canale

Esplora la categoria Chiesa e Società

Vedi tutti