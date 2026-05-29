Madonna di Porto a Catanzaro, orari, percorso e programma

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Madonna di Porto a Catanzaro, definiti orari e tragitto del pellegrinaggio

Venerdì 29 maggio il Quadro della Madonna di Porto partirà da Gimigliano alle ore 16.00 per raggiungere Catanzaro. Alle ore 17.00 è prevista l’accoglienza in Piazza Garibaldi, da dove partirà la processione lungo Corso Mazzini fino alla Basilica dell’Immacolata.

Sabato 30 maggio, alle ore 16.00, il Quadro partirà dalla Basilica dell’Immacolata e attraverserà Corso Mazzini, Viadotto Kennedy, Via Pascali, zona Stadio, Ospedale, Pontegrande, Pontepiccolo, Tangenziale, Mater Domini e Quartiere Gagliano. Da Corso Enea Da Seta partirà una breve processione fino alla chiesa, dove sarà celebrata la Santa Messa.

Il rientro verso Gimigliano è previsto alle ore 19.30. (Foto archivio)