La Madonna di Porto fa tappa a Gagliano: appuntamento nel pomeriggio con i fedeli

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Arcuri e Caroleo: “Un ritorno simbolico alle radici storiche della devozione”. La gioia del parroco don Michele Fontana

Oggi pomeriggio la Madonna di Porto farà una sosta straordinaria nel quartiere Gagliano di Catanzaro, nell’ambito delle celebrazioni per il Giubileo dei 400 anni della storica devozione mariana legata al santuario di Porto.

Un appuntamento dal forte valore spirituale e simbolico che riporta l’antica immagine sacra nei luoghi legati, secondo la tradizione storica locale, alle origini stesse del quadro venerato a Gimigliano.

Secondo una consolidata memoria storica, infatti, proprio il quartiere del Gonio, nucleo originario dell’attuale Gagliano, sarebbe collegato alla figura di Marcangione, identificato da diverse fonti con il pittore Marco Pizzuto, al quale viene attribuita la realizzazione dell’immagine della Madonna giunta a Gimigliano nel 1626.

La sosta della Madonna avverrà nei pressi della storica chiesa di Santa Caterina, oggi conosciuta come chiesa del Rosario, uno degli edifici religiosi più antichi e identitari del quartiere, da sempre profondamente legato alla devozione popolare e alla tradizione del Rosario.

“Questo momento – dichiarano Mario Arcuri, direttore dell’Ufficio diocesano per le Comunicazioni sociali, e lo storico Antonio Caroleo – rappresenta non soltanto una tappa devozionale, ma anche una preziosa occasione di rilettura della memoria storica legata all’origine dell’immagine della Madonna di Porto e alla tradizione religiosa del quartiere del Gonio”.

“Il ritorno della Madonna in questo luogo – aggiungono – assume un forte significato ecclesiale e culturale, perché aiuta a custodire il legame tra fede, storia e identità popolare che attraversa da quattro secoli il cammino della nostra comunità”.

Grande gioia è stata espressa anche dal parroco don Michele Fontana: “Per la nostra comunità è un momento di grazia e di profonda emozione. Accogliere la Madonna di Porto significa sentirsi nuovamente visitati da Maria, madre che continua a camminare accanto al suo popolo”.

“La presenza della Vergine tra le nostre case – conclude don Fontana – richiama tutti alla fede semplice del popolo cristiano, alla preghiera del Rosario e alla speranza che non delude”.

La sosta straordinaria della Madonna di Porto a Gagliano si inserisce nel programma delle celebrazioni giubilari fortemente volute dall’arcivescovo di Catanzaro-Squillace, mons. Claudio Maniago, come occasione di rinnovamento spirituale e di riscoperta delle radici più profonde della devozione mariana nel territorio diocesano.