Gagliano ha omaggiato la Madonna di Porto

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Grande partecipazione di popolo nel quartiere Gagliano di Catanzaro per la sosta straordinaria del quadro della Madonna di Porto, accolta con profonda devozione dalla comunità parrocchiale, dalle congreghe, dalle associazioni e da numerosi fedeli giunti anche dai quartieri vicini.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Michele Fontana in un clima di intensa preghiera e commozione. Attorno all’antica immagine mariana si è stretta l’intera comunità, che ha voluto rendere omaggio alla Vergine nel contesto del Giubileo per i 400 anni della devozione alla Madonna di Porto.

Suggestiva l’accoglienza tra canti, preghiere e segni della tradizione popolare, con la presenza delle confraternite e delle realtà associative del territorio, a testimonianza di un legame profondo che continua ad attraversare le generazioni.

La sosta della Madonna a Gagliano si inserisce nel pellegrinaggio straordinario voluto dall’arcivescovo mons. Claudio Maniago come segno di vicinanza spirituale alle comunità della città e occasione di rinnovata fede e speranza per tutto il popolo di Dio.