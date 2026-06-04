Comunità Nuova in distribuzione per la Solennità del Corpus Domini

Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

CATANZARO – In occasione della Solennità del Corpus Domini è in distribuzione il nuovo numero di “Comunità Nuova”, il periodico dell’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace.

L’edizione di giugno dedica ampio spazio all’avvio della Visita Pastorale dell’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, presentandone il significato ecclesiale, pastorale e sinodale attraverso approfondimenti e contributi di riflessione. Un dossier speciale aiuta i lettori a comprendere il valore della Visita Pastorale come esperienza di ascolto, comunione e missione per l’intera Chiesa diocesana.

Tra gli altri temi affrontati, il primo anno di pontificato di Papa Leone XIV, il rinnovamento degli itinerari di Iniziazione Cristiana, le sfide educative delle nuove generazioni, il progetto “CuoreMio” della Pastorale Giovanile, il convegno dell’Istituto Teologico Calabro sulle aree interne e una riflessione sul rapporto tra identità religiosa e partecipazione ecclesiale nel contesto contemporaneo.

Particolare rilievo viene dato anche alle pagine dedicate alla pastorale scolastica e al pellegrinaggio nazionale degli insegnanti di Religione Cattolica, oltre a numerose notizie riguardanti la vita delle comunità dell’Arcidiocesi.

Nel numero trova spazio anche l’annuncio delle prossime ordinazioni presbiterali dei diaconi don Andrea Arcuri e don Giuseppe Pio Merante, che saranno conferiti dall’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago il prossimo 28 giugno presso la Basilica Madonna di Porto.

“Comunità Nuova” vuole continuare ad essere uno strumento di informazione, formazione e comunione ecclesiale, capace di raccontare il volto di una Chiesa in cammino e di offrire ai lettori chiavi di lettura sui principali eventi che interessano la vita della diocesi.

Il giornale è disponibile nelle parrocchie, nei principali luoghi ecclesiali del territorio e in formato digitale sul sito del periodico.