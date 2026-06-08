Sellia Marina celebra il Corpus Domini con una spettacolare Infiorata tra fede, arte

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Petali, devozione e comunità: il centro cittadino si trasforma in un'opera d'arte a cielo aperto

La comunità di Sellia Marina ha vissuto anche quest'anno uno dei momenti più suggestivi e partecipati del calendario religioso: la tradizionale Infiorata del Corpus Domini, una manifestazione che unisce fede, arte sacra e tradizioni popolari, trasformando le strade del paese in autentici capolavori realizzati con migliaia di petali colorati.

L'evento, profondamente radicato nella cultura locale, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi dalla comunità parrocchiale e richiama ogni anno numerosi fedeli, famiglie e visitatori desiderosi di ammirare le straordinarie composizioni floreali realizzate dai volontari.

Le strade di Sellia Marina diventano tappeti di fiori

In occasione della solennità del Corpus Domini, il centro cittadino di Sellia Marina si è colorato grazie ai magnifici tappeti floreali allestiti lungo il percorso della processione religiosa.

Particolarmente coinvolte sono state alcune delle aree più rappresentative del paese, tra cui via Cercelli, la zona del Calvario e gli spazi antistanti la Chiesa Madre, dove gruppi di volontari hanno lavorato per ore per dare vita a disegni e decorazioni di grande impatto visivo.

I quadri floreali, realizzati con estrema cura e precisione, hanno raffigurato simboli eucaristici, scene tratte dalla tradizione cristiana, immagini di santi e motivi geometrici che hanno impreziosito il percorso della processione.

Una forte partecipazione della comunità parrocchiale

Uno degli aspetti più significativi dell'Infiorata di Sellia Marina è senza dubbio il coinvolgimento diretto della popolazione. Famiglie, giovani, bambini e adulti hanno collaborato nella preparazione delle decorazioni, contribuendo con passione e spirito di servizio alla riuscita dell'iniziativa.

Tra i principali promotori dell'evento si distinguono il Gruppo Oratorio San Nicola e la comunità della Parrocchia SS. Rosario di Sellia Marina, da sempre impegnati nell'organizzazione delle celebrazioni religiose e delle attività pastorali del territorio.

La realizzazione delle infiorate richiede un lavoro lungo e meticoloso: dalla raccolta dei fiori alla selezione dei colori, fino alla posa manuale dei petali che vengono sistemati uno ad uno per creare immagini di grande valore artistico e spirituale.

San Francesco d'Assisi e Carlo Acutis protagonisti dell'edizione 2026

Tra le immagini maggiormente rappresentate nell'edizione di quest'anno spiccano quelle di San Francesco d'Assisi, simbolo universale di pace, umiltà e amore per il creato, e del Santo Carlo Acutis, figura sempre più amata dai giovani e considerata un modello di fede vissuta nell'era digitale.

Le raffigurazioni dedicate ai due santi hanno attirato l'attenzione dei presenti, diventando tra le opere più fotografate e apprezzate dell'intera manifestazione.

La processione del Corpus Domini e la partecipazione dei bambini della Prima Comunione

Il momento culminante della giornata è stato rappresentato dalla tradizionale Processione del Corpus Domini, svoltasi domenica tra le vie del paese.

Particolarmente emozionante la presenza dei bambini che hanno ricevuto la Prima Comunione, protagonisti di un momento di intensa spiritualità condiviso con l'intera comunità.

Come da tradizione, il passaggio della processione ha segnato il compimento dell'opera artistica: i tappeti floreali, realizzati con dedizione e sacrificio, si sono gradualmente dissolti sotto il passaggio dei fedeli, assumendo un forte significato simbolico legato all'offerta, alla fede e alla transitorietà della bellezza terrena.

I ringraziamenti della Parrocchia

Al termine delle celebrazioni, i parroci Don Raffaele e Don Giuseppe hanno espresso un sentito ringraziamento a tutta la comunità parrocchiale per l'impegno dimostrato nell'organizzazione delle numerose iniziative legate al Corpus Domini.

Un pensiero particolare è stato rivolto ai volontari che hanno realizzato gli altarini e le infiorate, all'amministrazione comunale, rappresentata dal consigliere Domenico Fotino, che ha portato l'ombrello processionale, e a tutti coloro che hanno partecipato a questa intensa e significativa manifestazione religiosa.

Una tradizione che continua a emozionare

L'Infiorata di Sellia Marina si conferma una delle espressioni più autentiche della devozione popolare del territorio. Un appuntamento che ogni anno riesce a coniugare spiritualità, arte floreale e senso di comunità, mantenendo viva una tradizione che rappresenta un importante patrimonio culturale e religioso per l'intero comprensorio catanzarese.

La bellezza dei tappeti di fiori, il lavoro dei volontari e la partecipazione dei fedeli continuano a rendere questa celebrazione uno dei momenti più suggestivi e identitari della vita religiosa di Sellia Marina.