Musica e spiritualità nel cuore di Catanzaro: torna “Cantemus Domino”

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Domenica 14 giugno concerto nella Chiesa di Sant’Antonio con l’Ensemble di Violoncelli del Conservatorio “Saverio Arlia”

CATANZARO – Sarà la suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Antonio – Conventino di Catanzaro ad accogliere, domenica 14 giugno alle ore 19.30, il concerto “Armonie per Sant’Antonio”, appuntamento conclusivo della terza edizione della rassegna musicale Cantemus Domino.

L’iniziativa è promossa dal Conservatorio Statale di Musica “Saverio Arlia”, in collaborazione con l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace e i Frati Minori di Calabria, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi sacri del territorio attraverso il linguaggio universale della musica e favorire l’incontro tra cultura, arte e spiritualità.

Protagonista della serata sarà l’Ensemble di Violoncelli del Conservatorio, formato dagli allievi Lorenzo Cascone, Matteo Cipolla, Eva Cosco, Alessandro Longo, Alessandro Paturzo, Elena Pisani, Matteo Settembrino e Chiara Termine, sotto la guida del maestro Fausto Castiglione.

La rassegna, giunta alla sua terza edizione, rappresenta un significativo percorso di promozione del patrimonio religioso e culturale della città, offrendo ai giovani musicisti l’opportunità di esprimere il proprio talento in contesti di particolare valore storico e spirituale.

L’appuntamento è ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Un’occasione preziosa per lasciarsi coinvolgere dalla bellezza della musica e vivere un’esperienza di condivisione e contemplazione, dove le note diventano ponte tra cultura, fede e comunità.