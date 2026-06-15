SALVE, REGINA: un viaggio musicale nella vita della Vergine Maria tra fede, preghiera e comunità

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Il concerto mariano che ha emozionato la comunità parrocchiale

La musica sacra, quando nasce dalla fede e si trasforma in preghiera, riesce a toccare il cuore delle persone in modo profondo. È questo lo spirito che ha animato il progetto "SALVE, REGINA", il percorso musicale dedicato alla vita della Beata Vergine Maria, realizzato dalla comunità della Parrocchia Santa Maria del Carmelo di Catanzaro.

Non si è trattato semplicemente di una serie di concerti, ma di un autentico cammino spirituale che ha accompagnato i fedeli attraverso i principali momenti della storia della Madre di Dio, dall'Annunciazione fino alla sua gloriosa Assunzione e incoronazione come Regina del Cielo e della Terra.

Come nasce il progetto SALVE, REGINA

Tutto ha avuto inizio nel mese di novembre, quando gli animatori liturgici della parrocchia si sono riuniti per riflettere sulle iniziative da proporre durante il periodo natalizio.

Da quel confronto è nata l'idea di raccontare la vita di Maria attraverso la musica, la meditazione e la rappresentazione scenica. Un progetto articolato in tre momenti fondamentali dell'anno pastorale: il tempo del Natale, il periodo della Pasqua, la conclusione delle attività pastorali nel mese di giugno.

Nel frattempo, il Coro Sant'Anna ha visto crescere progressivamente il numero dei partecipanti, accogliendo anche fedeli provenienti da altre parrocchie. Guidato dal giovane maestro Gianluca Nocchi, il gruppo ha iniziato un percorso fatto di prove, entusiasmo e servizio alla comunità.

Il primo concerto nella chiesa del quartiere Siano di Catanzaro

Il 28 dicembre è andato in scena il primo appuntamento di SALVE, REGINA nella chiesa di Siano, gremita di fedeli. Attraverso canti, coreografie e brevi rappresentazioni curate dai giovani della parrocchia, è stata proposta una narrazione coinvolgente della figura di Maria, capace di unire arte, spiritualità e partecipazione comunitaria. L'evento ha riscosso grande apprezzamento e ha rappresentato il primo passo di un percorso che sarebbe proseguito nei mesi successivi.

Gesù e Sua Madre: la meditazione sulla Passione

Il secondo appuntamento si è svolto il 22 marzo con il titolo "Gesù e Sua Madre".

In questa occasione la comunità è stata invitata a contemplare il mistero della Passione di Cristo attraverso gli occhi di Maria. Canti, letture evangeliche e riflessioni spirituali hanno accompagnato i presenti in una profonda meditazione sul dolore della Madre ai piedi della Croce. Un momento intenso di raccoglimento che ha permesso di riscoprire il ruolo di Maria nel progetto della salvezza.

Il concerto finale: dall’Annunciazione all’Assunzione e alla contemplazione di Maria Regina

L'evento conclusivo ha ripreso il titolo originario SALVE, REGINA, presentando una narrazione completa della vita della Vergine Maria.

I vari momenti della sua esistenza sono stati raccontati attraverso la musica e la meditazione: l'Annunciazione, la Visitazione, la nascita di Gesù, la vita nascosta a Nazareth, le nozze di Cana, la Passione del Signore, la presenza nella vita degli Apostoli, l'Assunzione, l'Incoronazione come Regina del Paradiso.

Ogni brano è stato intervallato da riflessioni tratte dal Vangelo, aiutando l'assemblea a entrare nel mistero della vita di Maria e della sua totale adesione alla volontà di Dio.

Don Gesualdo: "Tutte le generazioni mi chiameranno beata"

Ad aprire il concerto è stato il parroco Don Gesualdo De Luca, che ha offerto una riflessione partendo dalle parole del Magnificat: "D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata." Il sacerdote ha ricordato come Maria sia il modello perfetto dell'umiltà cristiana, una donna che ha saputo affidarsi completamente al Signore. L'umiltà di Maria non consiste nel sentirsi piccoli o insignificanti, ma nel riconoscersi creature amate da Dio e disponibili al suo progetto. Quando l'Angelo le annunciò il disegno di salvezza per l'umanità, Maria pronunciò il suo "sì" senza riserve. Un sì che rimase fedele fino al Calvario, nella gioia come nella sofferenza.

Nel suo intervento conclusivo, Don Gesualdo ha richiamato gli insegnamenti del Concilio Vaticano II e del Magistero della Chiesa, sottolineando tre aspetti fondamentali della figura di Maria: Maria madre, modello e speranza per ogni cristiano.

Maria Madre: Maria continua a essere madre dei credenti. Come ogni madre autentica, accompagna i suoi figli lungo il cammino della vita e non smette mai di prendersi cura di loro.

Maria Modello

Le virtù vissute dalla Vergine rappresentano un esempio per ogni cristiano. La sua fede, la sua obbedienza, la sua purezza e la sua disponibilità alla volontà di Dio rimangono un punto di riferimento per tutti.

Maria Speranza

Maria ha già raggiunto la gloria del Paradiso. Con la sua Assunzione ci ricorda la meta verso cui ogni cristiano è chiamato a camminare: la comunione eterna con Dio.

Una missione che continua attraverso la musica

La missione del Coro Sant'Anna non è semplicemente quella di eseguire canti religiosi.

Attraverso la musica, la danza, la meditazione e l'animazione liturgica, il gruppo desidera annunciare la Parola di Dio, aiutare i fedeli a riflettere sulle meraviglie compiute dal Signore e costruire relazioni autentiche all'interno della comunità.

Durante il concerto, il coinvolgimento dell'assemblea è stato straordinario, che ha reso l'evento una grande festa di fede e fraternità. Molti dei brani sono stati cantati insieme dal coro e dal pubblico, creando un clima di autentica comunione ecclesiale.

SALVE, REGINA: quando la musica diventa preghiera

La musica è uno strumento privilegiato di evangelizzazione. Attraverso note, parole e gesti, la comunità parrocchiale ha potuto contemplare la figura di Maria e riscoprire il suo ruolo nella storia della salvezza e nella vita di ogni fedele. Il concerto è stato un percorso di fede, una testimonianza di amore verso la Madonna e un'occasione concreta per costruire comunità nel nome del Signore. Come ha ricordato Don Gesualdo, Maria continua ancora oggi a indicare a tutti la strada che conduce a Cristo, ripetendo le parole pronunciate alle nozze di Cana: "Fate quello che Egli vi dirà."

Nicola Cundò