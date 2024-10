Nuovo codice contro il telemarketing selvaggio: regole più severe e sanzioni in vigore da oggi

Via al nuovo Codice contro il telemarketing selvaggio: regole più severe e sanzioni più dure

Codacons: telefonate solo da numeri identificabili e restrizioni sugli orari

Da oggi, 1° ottobre 2024, entra definitivamente in vigore il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, un provvedimento che mira a mettere un freno al fenomeno del telemarketing selvaggio, una piaga che affligge milioni di cittadini italiani.

Il Codice, approvato dal Garante per la protezione dei dati personali, è il risultato di una stretta collaborazione tra le principali associazioni di consumatori, call center e fornitori di liste di contatti. Tra i promotori della misura figura il Codacons, una delle associazioni più attive nella lotta contro le violazioni della privacy.

Le principali novità del nuovo Codice di condotta

Il Codice introduce importanti novità che mirano a tutelare maggiormente i consumatori:

- Obbligo di utilizzo di numeri identificabili: tutte le chiamate effettuate dai call center dovranno essere tracciabili, impedendo l’utilizzo di numeri anonimi o non riconoscibili.

- Restrizioni sugli orari delle chiamate: gli operatori potranno effettuare chiamate solo dalle 9:00 alle 20:00, dal lunedì al sabato, con il divieto assoluto di disturbare i cittadini nei giorni festivi.

- Sanzioni più severe: chi viola le regole sul trattamento dei dati personali sarà soggetto a multe e provvedimenti disciplinari più rigidi, coinvolgendo direttamente anche le aziende che si affidano a call center non conformi.

Codacons: un passo avanti, ma non basta

Secondo Gianluca Di Ascenzo, responsabile privacy del Codacons, "il telemarketing selvaggio è ancora una piaga in Italia, ma questo Codice rappresenta un passo avanti importante". Di Ascenzo sottolinea come le responsabilità ricadano direttamente sulle società fornitrici di servizi (luce, gas, telefonia), spesso colpevoli di utilizzare call center illegali per la promozione delle loro offerte.

Il Codice, prosegue il Codacons, non risolverà del tutto il problema, ma contribuirà a ridurre significativamente il numero di chiamate indesiderate, offrendo ai consumatori uno strumento di tutela più efficace.

Conclusioni

Il nuovo Codice di condotta contro il telemarketing selvaggio si propone di migliorare la qualità della vita dei cittadini italiani, riducendo l'invasività delle chiamate commerciali non richieste. Grazie a regole più stringenti e sanzioni più dure, si auspica che il fenomeno venga progressivamente ridotto.