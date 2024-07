Nuovo Commissario Prefettizio nominato a Sorbo San Basile

CATANZARO - Il commissario prefettizio di Sorbo San Basile è stato ufficialmente nominato, e il volto scelto è quello del dott. Francesco Giacobbe, un funzionario con esperienza presso la Prefettura di Catanzaro. Questa decisione è stata presa dal Prefetto di Catanzaro, Enrico Ricci, dopo le dimissioni irrevocabili del Sindaco Vincenzo Nania.

In seguito alle dimissioni del Sindaco Nania, il Prefetto Ricci ha sospeso il consiglio comunale di Sorbo San Basile, in attesa del decreto del Presidente della Repubblica. Questo passo è stato preso per garantire la continuità amministrativa del comune.

Il dott. Francesco Giacobbe assume ora la responsabilità di guidare Sorbo San Basile come Commissario Prefettizio, assumendo un ruolo cruciale nel mantenere la stabilità e il buon funzionamento delle istituzioni locali.