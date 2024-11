“Ogni momento che passa” è il nuovo singolo di Gemma sulla bellezza dell’attimo presente

“Quale momento vorresti rivivere?”: è da questa domanda semplice e diretta che nasce “Ogni momento che passa” (Daylite/Altafonte Italia), il nuovo singolo del cantautore romano Gemma, che torna sui digital store con un brano che mette al centro la gratitudine e la bellezza delle piccole e grandi cose della vita. “Ogni momento che passa” è stata la sua risposta, e con queste parole ha trovato l’ispirazione per raccontare, su un tappeto melodico ipnotico e avvolgente, un encomio alla vita e alla voglia di assaporarne ogni attimo, senza lasciarsi sfuggire nulla.

Prodotto con cura e sensibilità da Siccome, “Ogni momento che passa” si presenta come una narrazione musicale che attraversa i momenti di cambiamento, le scelte che costruiscono e definiscono il nostro percorso e la consapevolezza di voler vivere intensamente tutto ciò la vita ha da offrirci. Nel testo, l’artista riflette con onestà e trasparenza: «Siamo figli delle nostre scelte, incomprensioni perfette, tra tutto quello che non abbiamo e tutto quello che vorremmo essere»; parole che si fanno specchio dei pensieri e dei ricordi che abitano in ciascuno di noi, e che si muovono tra ciò che avremmo voluto e ciò che, invece, abbiamo.

Nato dalla penna di un artista capace di convertire in musica le pieghe e i colori dell’anima, questo brano è una fotografia sonora che abbraccia simultaneamente passato, presente e futuro, una rappresentazione di quei frammenti che ci hanno plasmato e che, nel tempo, hanno dato forma al nostro percorso.

«Avevo bisogno di fare un punto della situazione – dichiara Gemma -, di guardare a cosa avevo ottenuto e a ciò che avevo lasciato indietro, ma soprattutto di ricordarmi che ogni momento della vita è prezioso e merita di essere vissuto. Non dobbiamo avere paura del futuro o rimpiangere il passato: siamo il risultato di ciò che abbiamo scelto e di come abbiamo vissuto ogni esperienza.»

La sua voce, caldamente ruvida e capace di emozionare, accompagna l’ascoltatore in un’immersione in se stesso, attraversando mente e cuore, e consentendogli di rivivere la storia di tutti coloro che, pur desiderando qualcosa in più, sono in grado di godersi ogni attimo per come viene.

Con radici musicali ben salde e una lunga esperienza tra concorsi, premi e un percorso costante di crescita, Gemma, all’anagrafe Marco Gemma, è un cantautore che vive la musica come un mezzo per esprimere verità, emozioni e sentimenti. Il suo viaggio, iniziato nei locali e tra le piazze della capitale, lo ha visto farsi strada grazie alla capacità di raccontare e raccontarsi in maniera diretta e sincera.

Nato artisticamente come leader del gruppo Civico 8 e proseguito come solista, il cammino di Gemma è stato segnato da riconoscimenti importanti come la vittoria al concorso europeo Yes We Sing, il premio Radio Emergenti e una finale nel concorso Zocca – Paese della Musica promosso da Vasco Rossi. “Ogni momento che passa” rappresenta, dunque, il capitolo successivo del percorso dell’artista, un’evoluzione musicale che abbraccia sonorità nuove, con il desiderio di condividere gioia e gratitudine per ciò che c’è e per ciò verrà.

Il brano è costellato di immagini che si imprimono nella memoria, regalando un ritratto della vita come una raccolta di istanti preziosi. Il verso «Ci siamo fatti di vita, noi cresciuti nella strada, quella che non ti giustifica» racchiude magistralmente la durezza del percorso e la tenacia, la resilienza necessarie per affrontarlo. E ancora, «Ogni giorno è solo l’inizio di quello che verrà» diventa un mantra, una luce di speranza, che invita a guardare avanti con fiducia e ad accogliere il futuro senza timore.

“Ogni momento che passa” ci ricorda che ogni istante conta e che ogni passo compiuto ci avvicina a ciò che vogliamo essere. È un brano che entra sottopelle e diventa il compagno di viaggio di chi vuole vivere intensamente, senza lasciarsi sfuggire l’occasione di essere davvero presente.

Con questo singolo, Gemma ci offre un pezzo di sé, invitandoci a restare presenti, a non lasciare che i giorni scivolino via senza essere vissuti fino in fondo. La sua musica diventa un messaggio vivo, che trova espressione in ogni singolo verso, trasformando la quotidianità in qualcosa di prezioso, da celebrare e custodire.