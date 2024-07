Operazione ”Lavoro Fantasma: trappola per immigrati a Alcamo

Svelata rete di corruzione per permessi di soggiorno: quattro interdetti, indaga la Procura di Trapani

Alcamo si è trovata al centro di un'operazione condotta dai Carabinieri che ha portato alla luce un giro di false assunzioni mirate all'ottenimento di permessi di soggiorno. L'azione delle forze dell'ordine ha culminato con l'emissione di quattro misure cautelari di divieto di dimora nei confronti degli indagati.

L'indagine, che ha preso il via tre anni fa in seguito alla denuncia di un cittadino straniero, ha rivelato un presunto sistema di corruzione dove gli immigrati venivano indotti a pagare per un lavoro inesistente, al solo fine di regolarizzare la loro presenza in Italia attraverso il permesso di soggiorno. Le accuse mosse nei confronti degli indagati comprendono favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e falsità ideologica e materiale, gettando un'ombra sui meccanismi di regolamentazione dell'immigrazione.

Particolarmente grave è l'elemento dell'estorsione, che suggerisce una premeditazione e uno sfruttamento della vulnerabilità degli immigrati in cerca di una vita migliore. Le misure cautelari hanno inoltre interdetto a due dei quattro soggetti coinvolti la possibilità di lavorare con enti di consulenza del lavoro e patronati, evidenziando la necessità di una vigilanza rafforzata su tali organismi, spesso interfaccia tra lo Stato e i cittadini in materia di immigrazione.

Questo scandalo porta alla luce non solo le sfide etiche e legali connesse alla gestione dei flussi migratori, ma anche la necessità di un costante controllo interno per prevenire abusi di potere che minano la fiducia nelle istituzioni. La Procura della Repubblica di Trapani, coordinatrice dell'indagine, continua a lavorare per fare piena luce sull'accaduto e assicurare alla giustizia coloro che hanno abusato della loro posizione a scapito di individui in cerca di legittima regolarizzazione. (Rai news) (immagine archivio)