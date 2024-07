Palermo: ragazzino scomparso da Catanzaro ritrovato a Ballarò

La solidarietà dei volontari di Ballarò risplende: un adolescente ritrova la strada di casa

Palermo - In una mattina come tante nel vivace mercato di Ballarò, un evento insolito ha interrotto la routine: Massimo, un ragazzino di 14 anni originario di Catanzaro, è stato ritrovato da alcuni volontari dell’associazione. Sbaratto, dopo essere stato dato per scomparso.

Massimo era scomparso dalla città calabrese dove vive con la famiglia; la madre aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri stamattina. Il giovane, che vagava per le strade di Ballarò a Palermo, è stato avvicinato dai volontari proprio mentre cercava un posto dove alloggiare.

La vice presidente dell'associazione Sbaratto, Cetti Sauro, ha condiviso il momento in cui hanno incontrato il ragazzo. Massimo, nervoso, ha tentato di fornire spiegazioni poco convincenti sulla sua origine, cambiando città di riferimento, ma il suo accento ha tradito le sue vere origini meridionali.

Con intuito e delicata insistenza, i volontari hanno invitato il giovane a contattare la madre. La chiamata ha rappresentato un momento di svolta: finalmente rassicurata, la madre ha potuto sapere che il figlio era al sicuro.

L'intervento dei carabinieri, avvisati dai volontari, ha segnato la conclusione di questa vicenda. Accolto con empatia e professionalità, Massimo è stato poi accompagnato in caserma, in attesa di riunirsi con la sua famiglia. I militari non hanno mancato di elogiare il gesto di solidarietà dei cittadini di Ballarò, spesso vittima di narrazioni negative non rappresentative della realtà.

Il quartiere di Ballarò, oggi, brilla per un esempio di comunità che sostiene i suoi membri più giovani e vulnerabili, dimostrando che la coesione sociale e la prontezza nell'aiutare il prossimo sono valori ancora saldi e operanti.